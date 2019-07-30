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كورتني كارداشيان تستعرض جسدها عارية في إيطاليا

آخر تحديث: منذ 26 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيها عارية تماماً في حوض السباحة داخل الفندق الذي تمضي فيه إجازتها.

 

وفي التفاصيل، فإن صورة كورتني البالغة من العمر 40 عاماً التي نشرتها على طريقة الستوري التقطت خلال قضائها عطلة استجامية في ساردينيا بإيطاليا.

 

نُشير إلى أن كورتني تمضي عطلتها هذه مع أطفالها الثلاثة ووالدهم أي شريكها السابق سكوت ديسيك.

 

 
 
 
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We’re giving you all our Poosh tips for simplifying body care. Link in bio for healthier, smoother skin. #pooshtheboundaries

A post shared by Poosh (@poosh) on Jul 30, 2019 at 3:23pm PDT

 

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