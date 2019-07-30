كورتني كارداشيان تستعرض جسدها عارية في إيطاليا

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيها عارية تماماً في حوض السباحة داخل الفندق الذي تمضي فيه إجازتها.

وفي التفاصيل، فإن صورة كورتني البالغة من العمر 40 عاماً التي نشرتها على طريقة الستوري التقطت خلال قضائها عطلة استجامية في ساردينيا بإيطاليا.

نُشير إلى أن كورتني تمضي عطلتها هذه مع أطفالها الثلاثة ووالدهم أي شريكها السابق سكوت ديسيك.