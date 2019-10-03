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صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
أشار تقرير لموقع Voici الفرنسي أنه تم إلقاء القبض على الممثلة الأميركية ستياسي داش بعد خوضها شجاراً عنيفا ًمع زوجها المحامي جيفري مارتي.
ونقل التقرير عن موقع TMZ أن الشرطة داهمت المنزل بعد تلقيها اتصالاً طارئاً وقبضت على الممثلة فيما كانت تقوم بصفع زوجها.
وأظهرت التحريات وجود خدوش على ذراع الزوج. وتم أرغام الفنانة على دفع غرامة تصل إلى 500 يورو.
وأشار الموقع المتخصص بأخبار المشاهير إلى وجود تسجيل صوتي توضح فيه الأخيرة أن سبب الشجار هي ابنته، 15 عاماً، التي قامت باستفزازها.
وأشارت إلى أن زوجها حاول خنقها وأن علامات ذلك تظهر على عنقها. ويذكر أن النجمة تزوجت المحامي في العام 2018 بعد 6 أيام من أول لقاء لهما.ولأسباب مهنية تقيم بعيداً عنه في لوس أنجليس.
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