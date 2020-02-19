بعد انفصال ريهانا عن الملياردير حسن جميل... عودة إلى درايك؟

ريهانا وصديقها السابق درايك.

ما إن انفصلت ريهانا عن رجل الأعمال السعودي والملياردير حسن جميل، حتّى عادت إلى صديقها السابق النجم درايك.

وفي تفاصيل أوردها موقع "أل"، لم تتحدّث ريهانا عن حياتها العاطفية أو أسباب انفصالها عن حسن جميل، بعدما دامت علاقتهما لمدّة ثلاث سنوات.

وبالتالي، شوهدت ريهانا مع درايك في عرض يامز الخيري، في مركز باركليز في بروكلين، حيث أدّت فرقة ASAP Mob عرضاً موسيقياً.

يُذكر أن الفنّانة ريهانا شوهدت في تشرين الأول الماضي بإحدى حفلات عيد ميلاد درايك، ما يُؤكّد تعزيز علاقتهما.

ريهانا ودرايك في حفل استلام جوائز.