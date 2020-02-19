آشلي غراهام تنشر صور لتشققات بطنها وحملها...

تواصل عارضة الأزياء الشهيرة العمل على تمكين المرأة ورفض الصورة النمطية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً في حياة كل فتاة، والتي تشكل عامل ضغط عليها كي تجسد صورة "الباربي"، وهنا كان لغراهام دور فاعل في رفع الصوت، معبرة عن رفضها تصنيف "عارضات الأزياء ذات الوزن الزائد".

فبعدما وضعت غراهام المتابعين في تفاصيل رحلة حملها، نشرت أمس صورة لبطنها تظهر في شكل واضح التشققات الناجمة عن الحمل. صورة وصفها كثير من المتابعين بأنها تجسّد صورة "البطلة"، فيما رأى فيها آخرون بأنها لوحة فنية تحمل الكثير من المعاني التي يجب أن تكرّس في شكل يزيد من الاحترام للمرأة والأم.

غراهام وبعدما نشرت الصورة أرفقتها بتعليق: "وأنا أيضاً"، في إشارة إلى أنها تتشارك مع الكثير من النساء هذه الآثار الناجمة عن الحمل.