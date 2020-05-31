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بيلا حديد في قميص شفاف من دون حمّالة صدر تٌظهر حلماتها!
يبدو أن الـ SOCIAL MEDIA أصبح المتنفس الأساسي لعدد من النجوم للخروج من حالة الملل التي أصابتهم بسبب تواجدهم بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID19 " ، و من بين هؤلاء النجوم هي بيلا حديد التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم .
نشرت بيلا حديد البالغة من العمر ( 23 عاما ) بجلسة تصوير جديدة مستوحاة من فترة الستينات وهو ما ترجمته بالظهور بتصفيفة شعر و ماكياج و Style ملابس تناسب هذه الفترة ، فقد نشرت صورها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ظهرت فيها بيلا بإطلالة مثيرة و خاطفة للأنظار .
اختارت بيلا حديد أن تظهر بملابس تجمع اللونين الأبيض و الأخضر ، و انتقت نظارة الشمس التي أكملت أناقة اطلالتها من مجموعة " Fenty " ووصل سعرها الي 280 جنيه إسترليني .
يذكر أن بيلا حديد و شقيقتها السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد يعزلون أنفسهم مع والدتهن عارضة الأزياء يولاندا حديد في مزرعة العائلة في ولاية بنسلفانيا ، و يتواجد معهم النجم العالمي زين مالك صديق جي جي و اللذان ينتظرا مولودهما الأول و هو الخبر الذي تصدر الكثير من الصحف و المواقع الفنية خلال الفترة الماضية.
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