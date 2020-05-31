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بيلا حديد في قميص شفاف من دون حمّالة صدر تٌظهر حلماتها!

آخر تحديث: منذ 23 من الدقائق
المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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يبدو أن الـ SOCIAL MEDIA أصبح المتنفس الأساسي لعدد من النجوم للخروج من حالة الملل التي أصابتهم بسبب تواجدهم بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID19 " ، و من بين هؤلاء النجوم هي بيلا حديد التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم .

 

نشرت بيلا حديد البالغة من العمر ( 23 عاما ) بجلسة تصوير جديدة مستوحاة من فترة الستينات وهو ما ترجمته بالظهور بتصفيفة شعر و ماكياج و Style ملابس تناسب هذه الفترة ، فقد نشرت صورها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ظهرت فيها بيلا بإطلالة مثيرة و خاطفة للأنظار .

 

اختارت بيلا حديد أن تظهر بملابس تجمع اللونين الأبيض و الأخضر ، و انتقت نظارة الشمس التي أكملت أناقة اطلالتها من مجموعة " Fenty " ووصل سعرها الي 280 جنيه إسترليني .

 

يذكر أن بيلا حديد و شقيقتها السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد يعزلون أنفسهم مع والدتهن عارضة الأزياء يولاندا حديد في مزرعة العائلة في ولاية بنسلفانيا ، و يتواجد معهم النجم العالمي زين مالك صديق جي جي و اللذان ينتظرا مولودهما الأول و هو الخبر الذي تصدر الكثير من الصحف و المواقع الفنية خلال الفترة الماضية.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية

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