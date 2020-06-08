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مايلي سايرس مثيرة تمارس رياضة المشي برفقة صديقها كودى سيمبسون
قيّم هذا المقال/الخبر:
رصد موقع جاست جيرد النجمة مايلى سايرس وكودى سيمبسون وهما يمارسان رياضة المشي لمسافات طويلة، وذلك وهما يرتديان الكمامة وظهر الثنائى فى لوس أنجلوس وهما مرتديان الملابس الرياضية محافظين على قواعد الحماية من تفشي فيروس كورونا.
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سيدني - استراليا
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