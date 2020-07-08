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صوفيا ريتشي مُثيرة بـ"بيكيني" طبعة جلد البقر!

آخر تحديث: منذ 20 من الدقائق
المصدر: البوابة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اجتمعت النجمة "صوفيا ريتشي" مؤخراً بحبيبها السابق سكوت ديسك وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد خبر انفصالهما عن بعضهما.

 

وكانت هذه المرة الأولى التي اجتمع فيها الثنائي عقب انفصالهما بعد علاقة دامت 3 سنوات حيث صرّح مصدر قريب منهما: "بديا سعداء معاً ولكنهما كانا لطيفين أكثر من رومانسيين".

 

ويبدو واضحاً أن صوفيا لا تبالي بحبيبها السابق أو حتى بمشاعر اللقاء الاول بعد الانفصال حيث اختارت يوم أمس الأحد قضاء الوقت مع صديقاتها وهي تستمتع بأشعة الشمس في ماليبو.

 

وتباهت النجمة البالغة من العمر 21 عاماً بجسدها المذهل في بكيني بنقشة حيوان البقر باللونين الأبيض والذهبي كما اعتمدت الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر بينما كانت تستمتع بالشمس والاسترخاء على سطح اليخت.

 

ويشار إلى ان صوفيا وسكوت كانا قد انفصلا في مايو وذلك بعد فترة من علاج سكوت في مركز إعادة التأهيل للإدمان، وبحسب مصادر قريبة أوضحت: "إن صوفيا لا تزال تعالج نفسها من الانفصال وتعاني صعوبة في تجاوز ذلك وخاصة أن هناك شائعات تنتشر بشأن عودته إلى حبيبته وأم أطفاله كورتني كارداشيان.

المصدر: البوابة

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