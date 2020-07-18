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كايلي جينر بـ"بيكيني" برتقالي يُبْرِزُ صدرها ومنحنياتها المثيرة!
ليس غريباً على نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ولعها بالمغامرات، ولكنها هذه المرة فاجأت الجميع بإختيارها إلتقاط صورة في شق بين الجبال عميق جداً فيما كانت واقفة ورأسها إلى الأعلى ترقب السماء وهي موجودة في قعر هذه البقعة المخيفة.
كايلي جينر إعتمدت بيكيني صغير باللون البرتقالي وعلقت على الصورة :"هذا المكان ليس حقيقياً".
كما نشرت صوراً أخرى على سطح هذه المنطقة وقد إستلقت على الصخور لكن بدا رجل في الصورة حاول المعلقون أن يحزروا هويته، فأشار البعض إلى أنه يمكن أن يكون ترافيس سكوت، لكنه قص شعره فيما ذهب آخرون لينفوا أن يكون هو، ويؤكدوا أنه فاي خضرة أو فيصل خضرة وهو مغن صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقاً مقرباً من كيندال جينر شقيقة كايلي لسنوات، فهل يتواعدان؟
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