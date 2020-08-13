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ميا خليفة تتخلى عن وشمها الحزبي.. وهل تزور لبنان قريباً؟
أعلنت نجمة الأفلام الإباحية سابقاً ميا خليفة أنها تسعى للتخلي عن إنتمائها الحزبي، وذلك من خلال إزالة وشم "صليب القوات" عن معصمها والّذي رافقها منذ أن كان عمرها 18 عاماً.
وطلبت ميا خليفة من متابعيها مساعدتها على اختيار تصميم وشم جديد لتغطية وشمها القديم، وذلك في منشورٍ عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.
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DESIGN MY NEXT TATTOO! A Lebanese artist should be the one to sketch my cover up of this misplaced patriotism from when I was 18. Please submit by tagging me in stories or grid post and hashtag #CoverThatTrash. I want a geographic outline of Lebanon with honor paid to this tragedy. Make it red. Make it stand out. Make it a conversation starter so no one I ever encounter forgets about Beirut. @ivanatattooart has generously offered to ink the coverup live on stream Sunday AND WE ARE ALL GETTING COVID TESTED BEFOREHAND (twitch.tv/miakhalifa). I’ll be on from 9 AM PST - 12 PM PST to countdown the final few hours of the Mia Khalifa glasses auction benefiting the @lebaneseredcross, and to raise some more money on Twitch! I have some fun planned for y’all with @bigbossboze and a few other guests, so tune in!
بالمقابل، لا يزال المزاد العلني الّذي أطلقته ميا خليفة لبيع نظاراتها الشهيرة مستمرّاً، وقد نجحت بجمع أكثر من مئة ألف دولار أميركي لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.
كما تداول البعض معلومات عن أن اهتمام ميا خليفة يومياً بما يجري في لبنان رغم تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية سيُترجم بزيارةٍ لبيروت قريباً، إلا أنه يرجّح أن تكون هذه المعلومات ضمن إطار الشائعات بخاصةٍ أنها كانت قد صرّحت سابقاً "لا يُسمح لي بالعودة إلى لبنان، وتمّ منعي من منطقة الشرق الأوسط".
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