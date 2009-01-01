كيم كارداشيان بـ"سيقان مثيرة" في فستان من الجلد القصير في ماليبو!

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- من الصعب التكهن بما إذا كان رئيس الوزراء اللبناني المكلّف مصطفى أديب سيتمكن من تشكيل حكومة لبنانية جديدة في ظلّ إطار واضح، وضعه الرئيس إيمانويل ماكرون، يستبعد الحزبيين أو ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المعروفة بطريقة أو بأخرى. سيكون تشكيل مثل هذه الحكومة تطوّرا في غاية الأهمية وأقرب إلى انقلاب سياسي من أيّ شيء آخر، ردّا على ذلك الذي نفّذه “حزب الله” على مراحل وتوّج بالإتيان بميشال عون رئيسا للجمه
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