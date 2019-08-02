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من صاحب القرار في البيت؟

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 51 من الدقائق
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الكاتب: نبيل عودة
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من صاحب القرار في البيت؟

رغم ترددها الطويل وبعد ان لم يتقدم لخطبتها شخص آخر غير محمد أبو هزاع هواش، اتكلت على الله وقبلت بهواش زوجا حتى لا يفوتها قطار الزواج، وتبقى عانسا.

 

سعد هواش بقبولها بعد انتظار من جانبه طال جدا حتى اقترب اليأس من قلبه، وأيقن ان الدنيا فتحت أخيرا بوجهه أبوابها المغلقة.

 

في الليلة الأولى طلبت منه ان يستحم قبل دخول الفراش، فعبس وقال انه استحم في عيد الأضحى ..؟ عبست واجابته ان النظام في البيت سيتقرر بناء على اوامرها، عيد الأضحى كان قبل شهرا ونصف الشهر، ولا يمكن ان تقبل النوم بقرب فطيسة مضى على آخر حمام له 45 يوما بالتمام والكمال. حاول ان يعترض انه يغسل وجهه كل صباح، ويتعطر بعد ان يحلق ذقنه، كل نهاية أسبوع، بليمون مخفف أعدته والدته، توفيرا لثمن زجاجة كولونيا. قالت ان أيام والدته قد ولت، والآن هي زوجته وأمه وابوه وحاكمة البيت المطلقة.

 

احتار محمد أبو هزاع هواش، ولكنه مشتاق لدخول السرير بعد طول انتظار، فقرر ان أقصر الطرق هو الاستجابة لمطالبها، حتى يجد طريقة يفهمها من هو الرجل في البيت.

 

استحم وتمتع بليلة الدخلة، ونام نوم الغزلان.

 

في الشهر الأول بعد الزواج مل من قصة الحمام قبل المنام .. استفسر من أصحابه فوجد ان معظمهم يستحمون فقط مرة في الأسبوع والبعض مرتين والقلائل ثلاث مرات، فهل سيكون شاذا عن النهج السائد؟

 

قال لها اليس بها شفقة على ثمن قطع الصابون ومصروف المياه والدولة تعاني من نقص بالماء؟ اليس التوفير في المصروف ضرورة لحفظ القرش الأبيض لليوم الأسود؟

 

سخرت منه وقالت ان النظافة من الايمان وهو يعلن ايمانه بمناسبة وغير مناسبة ولا تفوته الصلوات خاصة صلاة الجمعة. وأضافت بسخرية: وهل يتحمل المصلون رائحتك النتنة؟

 

أقنع نفسه ان نقاش الزوجة مثل نقاش الصخر. ولا يريد ان يوتر العلاقة بإصراره والتنازل لقليلة العقل حكمة ذكورية. طمأن نفسه ان الوقت كفيل بتغيير عقليتها. لكن الأيام تمضي وهي لا تقبل ان يدخل سرير الزوجية بدون ان يستحم ويغير ملابسه.

 

اشتكى لوالده الذي قال له ان الرجل في البيت هو صاحب القول الفصل، وانت الذي تضع العقال، يعني أنت الرجل، والرجل الذي يهين عقاله يهين نفسه وقبيلته. وقال له ان عقاله هو رمز رجولته وأن فوائد العقال أنه يستعان به عند المضاربة والاشتباك بالأيدي فنحن مجتمع لا تخلو سيارة الواحد منا من هراوة أو عصا أو كرباج ومعظمنا نحمل خنجرا مخفيا في جيوبنا، والكثير منا في وجهه كدمات من آثار الاشتباك مع المتطاولين على كرامتنا، ان زوجتك بمواقفها تهين عقالك. أدبها. تأديب المرأة نص عليه الدين.

 

أصيب هواش بالخرس ولم يجرؤ على الاعتراف انه أعجز من ان يؤدبها. فهي الوحيدة من بين أكثر100 فتاة قبلته بعد ان لم يتقدم أي مخلوق غيرة بطلب يدها. وأضاف والده منبها انه من فوائد العقال أيضا أنه وسيلة يدافع بها الرجل عن نفسه إذا هاجت عليه زوجته في وقت غفلة من أمره.

 

أحد أصدقائه قال له انه يجب ان يثبت لزوجته من هو الرجل في البيت. المرأة تتمادى للسيطرة، لكن عندما تعلم من هو رجل البيت تلتزم بالأمر الواقع.

 

الفكرة اعجبته. انما كيف يطبقها؟

 

سأل والده ما هو الأسلوب الذي استعمله مع والدته لتقتنع من هو الرجل في البيت، عدا انه يضع العقال؟

 

قال له انه في ليلة الدخلة خلع بنطاله وطلب من زوجته ان ترتديه، ارتدته وقالت انه واسع جدا. قال لها: اذن في هذا البيت لا يرتدي البنطال الا الرجل، لأنه فصل حسب مقاسه!

 

ففهمت أمه من هو الرجل.

 

ابتسم في سره سعيدا بأنه وجد الطريق التي يجب ان يتبعها مع زوجته.

 

في ذلك المساء خلع محمد أبو هزاع هواش بنطاله وقال لزوجته ان ترتديه. ترددت لهذا الطلب الغريب .. لكنها ارتدته وقال له انه واسع جدا ولا يليق بها. فقال هواش: اذن في هذا البيت لا يرتدي البنطال الا رجل البيت، البنطال فصل بمقاس الرجل، مفهوم؟

 

عبست ولم تجب، جلست امام التلفاز وفكرها مشغول ببدعة بنطال أبو هواش. بعد قليل ارتسمت ابتسامة واسعه على شفتيها، خلعت تنورتها، فهاجت الرغبة لدي محمد ابو هزاع هواش، لكنه صدته وطلبت منه ان يرتدي تنورتها أولا. سارع يحاول ارتداء التنورة، لكنها ضيق جدا ولا يمكن ان تتسع لمقاسه. اجابها انه عاجز عن ارتداء تنورتها، ولا يليق به كرجل ان يرتدي تنورة. قالت له: بدون مراجل كذابة، انا سيدة البيت، إذا لم تتخلص فورا من عنتريات ذكورتك، سأنقلك لغرفة مجاورة، ولن تقترب مني. مفهوم؟

 

مهزوما أجاب: مفهوم!!

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نبيل عودة

نبيل عودة

نبيل عودة - ولد في مدينة الناصرة عام 1947 درس الفلسفة والعلوم السياسية في معهد العلوم الاجتماعية في موسكو . يكتب وينشر القصص منذ عام1962. عمل 35 سنة في مهنة الحدادة ( الصناعات المعدنية الثقيلة )منها 30 سنة كمدير عمل ثم مديرا للإنتاج... بسبب رفض توظيفه بالتعليم او في أي عمل مكتبي مناسب، ذلك في فترة سيادة الأحكام العسكرية التعسفية على مجتمعنا بعد النكبة وتحكم المؤسسة المخابراتية بكل مرافق حياتنا . . .واصل الكتابة الأدبية والفكرية , ثم النقد الأدبي والمقالة السياسية. ترك عمله اثر إصابة عمل مطلع العام 2000 ..حيث عمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة " الاهالي " ( رئيس التحرير كان الكاتب ، الشاعر والمفكر سالم جبران) التي صدرت مرتين ثم ثلاث مرات في الاسبوع بين 2000-2005 ، كانت تجربة صحفية مثيرة وثرية بكل المقاييس ، اذ لاول مرة تصدر صحيفة مستقلة تماما تحولت الى منبر سياسي وثقافي وفكري واجتماعي غير مهادن اثارت قلقا واسعا في اوساط سياسية مختلفة.. وبسبب ضغوطات مارستها مختلف التيارات السياسية على صاحب الجريدة اوقفت هذه التجربة.. (ولكنها كانت جامعتي الاعلامية الهامة التي اثرتني فكريا وثقافيا واعلاميا واثرت لغتي الصحفية وقدراتي التعبيرية واللغوية) ). شارك باصدار وتحرير مجلة "المستقبل" الثقافية الفكرية، منذ تشرين اول 2010 استلم رئاسة تحرير جريدة " المساء" اليومية صدرت لنصف سنة بين 2010 - 2011. يعمل اليوم محررا لبرامج سياسية اذاعية.. ومحاضرا في منظمات شبابية عربية ويهودية. صدرت للكاتب : 1- نهاية الزمن العاقر (قصص عن انتفاضة الحجارة) 1988 2-يوميات الفلسطيني الذي لم يعد تائها ( بانوراما قصصية فلسطينية ) 1990 3-حازم يعود هذا المساء - حكاية سيزيف الفلسطيني (رواية) 1994 4 – المستحيل ( رواية ) 1995 5- الملح الفاسد ( مسرحية )2001 6 – بين نقد الفكر وفكر النقد ( نقد ادبي وفكري ) 2001 7 – امرأة بالطرف الآخر ( رواية ) 2001 8- الانطلاقة ( نقد ادبي ومراجعات ثقافية )2002 9 – الشيطان الذي في نفسي ( يشمل ثلاث مجموعات قصصية ) 2002 ومئات كثيرة من الأعمال القصصية والمقالات والنقد التي لم تجمع بكتب بعد ، لأسباب تتعلق اساسا بغياب دار للنشر، تأخذ على عاتقها الطباعة والتوزيع.

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