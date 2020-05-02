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أنشودة فلسطينية بمناسبة "عيد الاستقلال"!

آخر تحديث: منذ 21 من الساعات و 29 من الدقائق
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الكاتب: نبيل عودة
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أنشودة فلسطينية بمناسبة &quot;عيد الاستقلال&quot;!

1- انشودة فلسطينية

 

هل يكتمل الحب بلا وطن؟

 

وتكتمل الآمال بلا بيت؟

 

وتكتمل الأحلام بلا ملاعب الطفولة؟

 

ويجد الانسان غايته،

 

بعيداً عن عرائش صباه؟!

 

ويتمتع بالراحة

 

في مجتمع ..

 

القيمون عليه لصوص؟!

 

***

 

هل تسمى حياة هذه الملعونة

 

أمام خرائب شعبنا،

 

بظلال تاريخنا المهدم

 

وحاضرنا المنفي

 

وثقافتنا المصلوبة بين اللصوص،

 

وحضارتنا المسروقة

 

ودمنا النازف باستمرار؟

 

***

 

اذن ...

 

ما هو الحب ؟!

 

وما هي الحياة ؟!

 

** *

 

هل يوجد حب

 

بلا وطن؟!

 

هل توجد حياة

 

بلا وطن؟!

 

2- الطريق

 

الطريق.../ حوارية بين مشردين

 

*******

 

التقيت بتائه مثلي:

 

- إلى أين؟

 

- إلى هناك...

 

- أين هناك؟

 

- حيث كلهم ...

 

- لا أفهمك.. أنا تائه .. فهل تعرف الطريق؟

 

- أعرفها وتعرفني.. مرات عديدة عبرت فوقها.. وما زلت ممتدة حتى ما بعد الأفق.. قد تقصر .. لكنها طريق عربية لذا لا تقصر، بل تطول..وتطول..

 

- هل ستبقى ماشيا؟

 

- لا أدري.

 

- هل لها نهاية؟

 

- من يعلم؟

 

- حيرتني

 

- كنت مثلك لكني فقدت حيرتي أيضا.

 

- تمشي ولا ترى نهاية للطريق؟

 

- أراها بوضوح من زاويتي المعتمة؟

 

- ماذا ترى؟

 

- استمرار الضياع!!

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نبيل عودة

نبيل عودة

نبيل عودة - ولد في مدينة الناصرة عام 1947 درس الفلسفة والعلوم السياسية في معهد العلوم الاجتماعية في موسكو . يكتب وينشر القصص منذ عام1962. عمل 35 سنة في مهنة الحدادة ( الصناعات المعدنية الثقيلة )منها 30 سنة كمدير عمل ثم مديرا للإنتاج... بسبب رفض توظيفه بالتعليم او في أي عمل مكتبي مناسب، ذلك في فترة سيادة الأحكام العسكرية التعسفية على مجتمعنا بعد النكبة وتحكم المؤسسة المخابراتية بكل مرافق حياتنا . . .واصل الكتابة الأدبية والفكرية , ثم النقد الأدبي والمقالة السياسية. ترك عمله اثر إصابة عمل مطلع العام 2000 ..حيث عمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة " الاهالي " ( رئيس التحرير كان الكاتب ، الشاعر والمفكر سالم جبران) التي صدرت مرتين ثم ثلاث مرات في الاسبوع بين 2000-2005 ، كانت تجربة صحفية مثيرة وثرية بكل المقاييس ، اذ لاول مرة تصدر صحيفة مستقلة تماما تحولت الى منبر سياسي وثقافي وفكري واجتماعي غير مهادن اثارت قلقا واسعا في اوساط سياسية مختلفة.. وبسبب ضغوطات مارستها مختلف التيارات السياسية على صاحب الجريدة اوقفت هذه التجربة.. (ولكنها كانت جامعتي الاعلامية الهامة التي اثرتني فكريا وثقافيا واعلاميا واثرت لغتي الصحفية وقدراتي التعبيرية واللغوية) ). شارك باصدار وتحرير مجلة "المستقبل" الثقافية الفكرية، منذ تشرين اول 2010 استلم رئاسة تحرير جريدة " المساء" اليومية صدرت لنصف سنة بين 2010 - 2011. يعمل اليوم محررا لبرامج سياسية اذاعية.. ومحاضرا في منظمات شبابية عربية ويهودية. صدرت للكاتب : 1- نهاية الزمن العاقر (قصص عن انتفاضة الحجارة) 1988 2-يوميات الفلسطيني الذي لم يعد تائها ( بانوراما قصصية فلسطينية ) 1990 3-حازم يعود هذا المساء - حكاية سيزيف الفلسطيني (رواية) 1994 4 – المستحيل ( رواية ) 1995 5- الملح الفاسد ( مسرحية )2001 6 – بين نقد الفكر وفكر النقد ( نقد ادبي وفكري ) 2001 7 – امرأة بالطرف الآخر ( رواية ) 2001 8- الانطلاقة ( نقد ادبي ومراجعات ثقافية )2002 9 – الشيطان الذي في نفسي ( يشمل ثلاث مجموعات قصصية ) 2002 ومئات كثيرة من الأعمال القصصية والمقالات والنقد التي لم تجمع بكتب بعد ، لأسباب تتعلق اساسا بغياب دار للنشر، تأخذ على عاتقها الطباعة والتوزيع.

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