قرار دولي ضد إسرائيل: تعويض لبنان عن البقعة النفطية

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في اجتماعها المنعقد في 21 كانون الأول 2016، القرار الحادي عشر حول «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية» التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية»، وأكد أن الجمعية صوّتت الى جانب القرار بأغلبية 166 صوتاً مؤيداً مقابل 8 دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، تونغا، فانواتو.

وأشار إلى أنه «جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لوّثت الشواطئ اللبنانية تلوثاً شديداً، ما أدى الى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني». وكرّرت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا».

وأكد وزير الييئة أن القرار، وهو ثمرة تعاون وزارتَيْ الخارجية والبيئة «ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الاضرار التي تكبّدها لبنان انطلاقاً من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856٫4 مليون دولار».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية