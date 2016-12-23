«التكتل» يقترح «مختلطاً» جديداً

دعا الوزير جبران باسيل إلى أن يراعي القانون الانتخابي ثلاثة أمور هي: المناصفة، صحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير. واعتبر، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن الاقتراحين المختلطين المقدمين من الرئيس نبيه بري من جهة ومن ثلاثي القوات والمستقبل والاشتراكي من جهة أخرى «ليس فيهما وحدة معايير، وكلنا وصلنا الى قناعة بعدم السير فيهما».

وأعلن أن التكتل اقترح معياراً واحداً لتحديد المقعد الانتخابي اذا كان سيعتبر نسبياً او أكثرياً، وذلك حسب نسبة المذهب الذي ينتمي اليه، فإذا كانت نسبة المذهب هي 66 في المئة او 65 في المئة من هذه الأصوات حكما يؤخذ بالانتخاب الاكثري به، واذا كانت النسبة اقل يعمل بالانتخاب النسبي. واعتبر أن هذا المعيار يحقق المناصفة بين الأكثري والنسبي مع القليل من الضوابط الإضافية، ويكون هناك تماثل بين المسلمين والمسيحيين في الأكثري والنسبي في الأعداد، وبين المذاهب ايضا وتحديدا السنة والشيعة يكون متساوياً. أضاف: نحن نقبل بهذه الصيغة لأنها تحتوي على وحدة معيار، وليس لأننا نعتبرها القانون الأنسب، ولا نبحث عن صيغ أخرى في النظام المختلط».

وتابع: «هناك من طرح فكرة اخرى تقوم على اقتسام الدوائر الى نصف نسبي ونصف اكثري، وعندما يكون هناك الرقم مفردا، لنأخذ مثلا كسروان وكان فيها اثنان نسبي واثنان اكثري فالرقم الخامس ماذا نفعل به، بالمقارنة مع المحافظة كلها نصقله نسبيا بالنسبة لغيره من الدوائر ونقرر، هي عملية حسابية بسيطة ومنطقية، ولكن تدرس من باقي الأطراف، هذا بالنسبة للمختلط بالأعداد».

وأردف: «اما النظام المختلط بالمراحل، هذا القانون الذي نتفق عليه مع الرئيس بري ونتأمل من باقي الاطراف ان تدرسه بإيجابية: المرحلة الاولى منه تكون على الاكثري وكل طائفة تنتخب نوابها ويمكن للدوائر ان تكون صغيرة (القضاء) ويمكن ان تكون نصف محافظة او المحافظة كاملة، ولا شيء يمنع ذلك. ويكون التأهيل محصورا بين الاول والثاني او بنسبة عالية كي لا يتأهل الى المرحلة الثانية اي كان، لان قيمة هذا القانون الا يفوز من يمثل الطائفة الا الاقوياء».

وقال: «المرحلة الثانية هي المرحلة النسبية، وهي على تصويت وطني اوسع وميزة هذا القانون انه يجمع بين الاكثري فعلا بالتصويت والنسبي فعلا بالتصويت ويجمع بين الاختيار الطائفي».

كما كشف أنه «في المختلط الثالث الذي سنقترحه، فننطلق من قيام كل شخص بانتخاب شخص». وقال: لماذا لا نفكر أن كل شخص ينتخب أكثر من صوت، ولكن كيف نحدد فأكثر من صوت هو أمر غير إختياري، أي يمكن أخذ الاصوات من خلال فئات أو الانسب عبر نسبة عدد المقاعد أي أن الناخب يصوت مثلا لـ 40 في المئة من عدد المقاعد وهذه العملية سهلة جدا، أي إذا كنت في دائرة فيها 10 نواب يحق لي التصويت لاربعة، وهذه في الدورة الواحدة أي الخلط بين التصويت الواحد أي أكثري ونسبي في ذات الوقت، لان الناخب لا يختار الكل لكي يعرف، ولا يختار شخصا واحدا. فهناك من يخافون من الواحد أنه لا يستطيع التحكم، ويصل الذين لا يملكون تمثيلا واسعا.

قال باسيل إنه «لا يكفي أن نركز على موضوع التقسيمات الانتخابية وننسى الإصلاحات». أضاف: الامر الاول الذي يجب ان نطرحه هو موضوع العدد فنحن نشهد خللا كبيرا برفع عدد النواب من 108 الى 128 نائبا، واول مطلب لنا هو اعادة العدد الى 108 لان 20 مقعدا شكلوا خللا في مسألة توزيع المقاعد النيابية».

وبشأن الحكومة، قال باسيل إنه «في حكومة الـ 24 كان رئيس الحكومة موافقاً على ان يكون بالحد الادنى لرئيس الجمهورية مقعد مسلم». وقال إن «الشيعة لم يوافقوا في المرحلة الاولى، بينما السنة وافقوا فكان مع الرئيس مقعد سني وعندما قررنا ان تكون ثلاثين وزيرا كان يفترض ان يكون مقعد شيعي وكان اصرار من قبل الرئيس على هذا الموضوع، فكان الحل ان وافق حزب الله ان يكون لرئيس الجمهورية وزير شيعي». وأشار إلى أن «الرئيس أراد ان يكون هذا الوزير للحزب القومي وايضا نحن لا نريد في حكومة الوحدة الوطنية ان لا يكون الحزب القومي ممثلا».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية