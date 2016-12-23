عون: بدأنا مرحلة جديدة من التعافي

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إيرولت يؤكد التزام بلاده بتعزيز الجيش
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، خلال جولته، أمس، على المسؤولين، على أهمية حماية أمن لبنان في وجه التهديدات وأهمية تعزيز الجيش اللبناني، مؤكدا التزام فرنسا بذلك وبالـ15 مليون يورو التي قدمها الرئيس الفرنسي.
وأبلغ إيرولت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، لافتاً النظر إلى أنه سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية.
وأشار عون إلى أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب، مؤكداً في هذا السياق نجاح الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن.
واعتبر أن عودة النازحين السوريين إلى أرضهم هي الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها، مشيرا الى أن الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة.
وقال إن لبنان بدأ مرحلة جديدة من التعافي بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة وأن ورشة النهوض في الميادين كافة ستبدأ بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.
ونقل إيرولت الى عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال فيها إن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح، وإن انتخاب عون وضع لبنان في أجواء إيجابية، متمنياً أن يبقى بعيداً عن المخاطر التي تحيط به.
وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان، لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية. وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للبنان لمساعدته في تأمين رعاية النازحين، معتبراً أن فرنسا تتفهم ظروف لبنان وما تحمّله في هذا المجال.
وقال ايرولت بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة: كان اللقاء مثمرا ومفيدا، خصوصا للدور المهم جدا الذي يلعبه دولته في المؤسسات الدستورية اللبنانية بصفته رئيسا للبرلمان وكذلك لإطلاقه ورعايته الحوار الوطني وهو أمر مهم لجميع اللبنانيين.
أضاف: عبّرت عن تقديرنا ودعمنا بعد ان تجاوز لبنان مرحلة مهمة جدا منذ زيارتي في تموز الماضي بانتخاب الرئيس عون ثم تكليف رئيس الوزراء الحريري وتشكيل الحكومة. وإني أعرف ان الرئيس بري سعى لإكمال هذا الإجماع، وقد قال لي إنه يرغب في تسهيل الامور لكي ينتقل البرلمان في عمله ولإصلاح قانون الانتخابات من أجل إجرائها.
أضاف: لبنان اليوم على المسار الصحيح ونحن مسرورون لذلك، وقد تطرقنا الى التحديات التي تواجه قادة البلد والى كل ما يساهم في ازدهار لبنان وأمنه. وقد أعرب الرئيس بري كما فعل من قابلتهم من المسؤولين اللبنانيين، عن التزام لبنان النأي بالنفس عن الصراع في المنطقة وخاصة في سوريا، مع التأكيد على أمن لبنان في وجه التهديدات اللبنانية وأهمية تعزيز الجيش اللبناني.
وقال إنه أكد لبري ان «فرنسا ملتزمة من جهتها بذلك وبالـ15 مليون يورو التي قدمها الرئيس الفرنسي. وتطرقنا من هذا المنطلق الى العلاقة مع السعودية، وكنت تناولت الموضوع ايضا مع الرئيس عون الذي سيزور السعودية وهذا أمر إيجابي جدا».
وأكد ايرولت خلال زيارته الرئيس سعد الحريري في السرايا، مضي فرنسا في دعم لبنان بكل مؤسساته الشرعية، لا سيما المؤسسات العسكرية والامنية ليستمر في حفظ الامن والاستقرار. وتناول البحث كيفية مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للبنان من خلال مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان المقرر عقده في باريس، وقال الوزير الفرنسي ان موعده سيتقرر بعد إنجاز التحضيرات الفرنسية واللبنانية وتسلم الادارة الاميركية الجديدة مهامها الشهر المقبل، وذكرت بعض المصادر ان المؤتمر قد يعقد بين نهاية شباط وأول آذار. وقال إن فرنسا ستعمل مع جميع أصدقائها العرب والاوروبيين من أجل الدفع باتجاه دعم لبنان.
وأبلغ الحريري الوزير الفرنسي ان لبنان يواجه ثلاثة تحديات أساسية هي: اولا قضية النازحين، وهو يحتاج الى زيادة الدعم المالي والمادي ليتمكن من مواجهة أعباء الازمة. والتحدي الثاني هو النهوض بالوضع الاقتصادي، والتحدي الثالث هو إبقاء لبنان بمنأى عن الوضع الاقليمي المتوتر، لا سيما الوضع السوري.
واتفق الحريري وايرولت على ان الحل للأزمة السورية وأزمة النازحين لا يكون إلا بالحل السياسي وفق مرجعية قرارات مؤتمر جنيف للحل.
وزار الضيف الفرنسي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وأشار الى انه فضّل أن تكون زيارة عون قبل عيدي الميلاد ورأس السنة «حتى لا يتأخر عن تأكيد الدعم الفرنسي للبنان في كل ما يحتاجه، لا سيما قضية النازحين السوريين».
وتحدث باسيل عن دعم لبنان بمكافحة الارهاب والنهوض بالاقتصاد ومقومات الصمود امام الازمات الكبيرة، وأكد ردا على تساؤل ايرولت ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها سواء بقانون جديد للانتخابات متفق عليه وإلا فوفق القانون الساري المفعول (الستين)، لكن لن يتم تأجيل الانتخابات تحت أي ظرف.
وطلب الوزير الفرنسي من لبنان استمهال باريس فترة من الوقت لتتم التحضيرات لمؤتمر الدعم، خاصة ان فرنسا قادمة على انتخابات ايضا، وفي الوقت نفسه طلب من لبنان البدء بوضع أولوياته وتصوراته للمؤتمر بعد نيل الحكومة الثقة.
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