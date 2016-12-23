اذا صدق الحريري في وعوده ودعمه عون فعجلة الاقتصاد ستتحسن بسرعة.. الجيش والأجهزة وحزب الله وفّروا الاستقرار والامن وهو أساس الازدهار

الاقتصاد يحتاج الى وفاق سياسي وقد تم بتشكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جمهورية وحدة وطنية هو الرئيس العماد ميشال عون. وتشكيل التركيبة الثلاثينية من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري اللذين هما على توافق باطلاق عجلة المشاريع تنفيذيا وتشريعيا وان البلاد تنتظر ان يصدق الرئيس سعد الحريري بوعوده ويطلق المشاريع وتظهر النتيجة خلال 3 اشهر ونرى المشاريع وعجلة الاقتصاد قد تحسنت فعلا عبر قرارات حكومية لحكومة يجب ان تجتمع مرتين في الأسبوع بدلا من مرة واحدة، لان على جدول اعمالها بنود كثيرة ومشاريع كثيرة والامر يحتاج الى صدق الرئيس سعد الحريري في تبني الانماء المتوازن وفي صرف الموازنات وفي تبرير صرف 11 مليار دولار على يد فؤاد السنيورة والابراء منها رسميا في مجلس النواب والا فان الـ 11 مليار دولار ستبقى محسوبة على فؤاد السنيورة وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري شخصيا اذا غطى موضوع عدم ابراء الـ 11 مليار دولار، خاصة وان وزير المالية علي حسن خليل نجح في وضع موازنتين للدولة على قاعدة سليمة جدا، وفي الوقت اللازم.

كذلك اذا دعم الرئيس العماد ميشال عون رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري واشترك معه والحكومة في اطلاق المشاريع وعجلة الاقتصاد فان المواطنين سيشهدون ان الرئيس سعد الحريري أدى نجاحاً كبيراً في الاقتصاد وهو صاحب فكر اقتصادي جيد ورجل اعمال من طراز اول، كذلك فان العماد الرئيس ميشال عون متحمس جدا للمشاريع واطلاقها في لبنان كله، خاصة لجهة الانماء المتوازن والضمانة في الانماء المتوازن بين بيروت والمناطق كلها هو فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لانه الرئيس الذي جاء من الوحدة الوطنية والذي يمثل شريحة شعبية كبرى إضافة الى مركزه كرئيس للبلاد وله هيبته وكلمته على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب.

اما المشاريع فهي كثيرة ومجمدة منذ سنة 2005 ولا بد من اطلاقها بشفافية بمناقصات وليس بالتراضي وكل وزير يطلق مشروع دون مناقصة ويعطيه بالتراضي يعني انه قبض عمولة عليه والمشروع غير نظيف وغير شفاف.

لذلك لا يحق لاي وزير ان يقوم بالتراضي باعطاء المشاريع بل يجب اتباع النظام الذي يطبق مبدأ المناقصة وفتح الظروف والملفات والعروض وهنا دور التفتيش المركزي ودور وزير المال في إحالة الملفات للمشاريع على التفتيش المركزي اذا كانت مشبوهة، وللتأكد من شفافية المناقصة او التراضي.

لكن يبدو ان الحكومة ستنجح في اطلاق عجلة الاقتصاد على ما يبدو، ذلك ان الجيش والامن وحزب الله وفروا للبنان نسبيا امنا جيدا جدا نسبة الى المحيط ولما يجري في الأردن وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والدول العربية كلها وهذا الامر يعود فيه الفضل الكبير للجيش والأجهزة والفضل الكبير للمقاومة التي هاجمت في القلمون مراكز تفخيخ السيارات وضربت داعش وهاجمت القوى التكفيرية في سوريا ودمرتها وساهمت في تغيير موازين القوى وكم كانت رؤية السيد حسن نصرالله عظيمة وبعيدة الرؤيا لانه ارسل حزب الله الى سوريا لمقاتلة التكفيريين مما منعهم من المجيء الى لبنان. والمقاومة تحرس الحدود الى جانب الجيش اللبناني وهي أساس قوي ومتين في حماية حدود لبنان من القموعة في عكار الى المصنع والى حاصبيا.

وهذا الاستقرار الذي امنته المقاومة والجيش والاجهزة الأمنية اللبنانية هو المدخل للازدهار ذلك ان لا مجتمع يستطيع التقدم اقتصاديا ما لم يكن مستقرا امنيا ونحن نعيش بحالة جيدة لذلك لا شيء يعيق عمل الحكومة في اطلاق المشاريع والبدء بالصرف عليها خصوصا ان الدول كلها داعمة للبنان وهناك مؤتمر باريس - 4 يستعد انما الفساد هو المشكلة الكبرى في لبنان واذا كان البنك الدولي والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي لا يعدمون مساعدات للبنان فلان لديها تقارير بأن وزراءه سراقين وبكلمة حرامي يوصفون.

ولذلك يجب ضرب الفساد كي ننال مساعدات خارجية وكي نصرفها في المشاريع الإنمائية في لبنان وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية لتحريك المؤسسات الرقابية والتنسيق مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، في الاشراف مع وزير مكافحة الفساد على التفتيش المركزي وتحريكه وعلى التفتيش القضائي خاصة وعلى التفتيش المالي خصوصا، ومصرف لبنان لديه الهيئة الخاصة القادرة على ملاحقة الصفقات وطريقة تبييض الأموال وغيرها لمنعها كي يكون لبنان نظيفا ومطابقا للقوانين الدولية وهو امر قام به حاكم مصرف لبنان بأفضل طريقة واستطاع جعل لبنان سويسرا الشرق بكل معنى للكلمة.

ـ الحكومة وقانون النسبية والانتخابات ـ

امام الحكومة امتحان عسير وهو الانتخابات النيابية وعلى أي قانون واساس ستجري الانتخابات واية نسبية سيجري اعتمادها ما لم يقر قانون الانتخابات في شهر كانون الثاني او مطلع شباط فان الانتخابات ستجري على قانون 1960 ولا يجب تأجيلها تحت عنوان التأجيل التقني لانه من المعيب التمديد مرة ثالثة ولو ليوم واحد للمجلس النيابي فيكفي تمديداً للمؤسسات ويكفي تمديدات حاصلة في الدولة والمجلس الدستوري يجب ان يعطل قرارات التمديد لانها غير دستورية ويلعب دوره في الحفاظ على الدستور اللبناني المؤتمن عليه. هو ورئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الحفاظ على الدستور، والدستور لا يسمح بالتمديد الا بالحالات القصوى وفي حالات الحرب ولبنان لا يعيش حالة حرب والانتخابات البلدية جرت ولم يحصل فيها ضربة كف ولذلك الانتخابات النيابية يجب ان تجري في أيار وان يأتي مجلس نيابي جديد ولا يهمنا على أي قانون يأتي فالمهم ان تجري الانتخابات ويعبر الشعب عن رأيه، التغيير حاصل حتى في ظل قانون 60 ولكن ليس بالنسبة الذي سيحصل فيه التغيير لو كان على أساس النسبية، لكن الأمور أصبحت افضل والانتخابات هذه المرة لبنانية، وليست لا تحت تأثير فتح ولا تحت تأثير الوصاية السورية.

فاذا نجحت الحكومة في اجراء الانتخابات يكون قد نجح عهد الرئيس عون واذا وافق الرئيس عون على التأجيل التقني فنقول له العوض بسلامتك وبكل الكلام الذي وعدت به الشعب بعدم التمديد، وانك نكثت بالوعود وقلت لا تمديد بعد الان ومددت للمجلس النيابي تحت اسم التأجيل التقني.

ـ البيان الوزاري ـ

وعلى صعيد اعداد البيان الوزاري فقد اجمع مختلف الافرقاء المشاركون بان لا عقبات امام اقرار البيان الوزاري بعد الاتجاه الى اقرار الفقرة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام فيما يتعلق بالمقاومة وحقها على تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وحق الشعوب في تحرير ارضها، مع اعتماد الفقرة التي وردت في خطاب القسم لجهة محاربة الارهاب استباقياً وردعياً. وهذه النقاط تسمح بتجنيب الغوص بالملفات الخلافية كالنأي بالنفس، المحكمة الدولية.

واشارت معلومات ان التوافق كان شاملاً وجرى تحفظ وحيد من قبل الوزير مروان حماده ليس على النقاط السياسية الخلافية بل على ورود فقرة بخصوص قانون الانتخابات والنسبية، وبالتالي اذا اقر البيان الوزاري اليوم او غداً فان جلسة الثقة ستعقد بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

المشكلة الكبيرة التي قد تفجر الحكومة هي قانون الانتخابات، حيث كل فريق يطرح الصيغة الذي تناسبه. لكن معلومات مؤكدة كشفت ان الرئيس نبيه بري لن يوافق على اي قانون انتخابي ما لم يوافق عليه جنبلاط، وانه سيرسل المسودة التي سيتفق عليها الخبراء لجنبلاط لوضع ملاحظاته قبل اقرارها.

ـ ايرولت ـ

في المقابل، شكلت زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت على اهتمام القيادات السياسية حيث اكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان ووجه دعوة للرئيس عون لزيارة فرنسا الذي وعد بتلبيتها. لكن الجولة الاولى للرئيس عون ستكون عربية. كما دعا ايرولت الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مؤكداً بحث موضوع «الهبة السعودية» للجيش اللبناني مع المسؤولين السعوديين لدى زيارته للرياض والذي سيبحثها الرئيس عون خلال زيارته ايضاً.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية