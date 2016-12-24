بالفيديو.. تضارب بين عسكري وطالب في اللبنانية

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تطور إشكال شفهي بين طالب جامعي في المجمع التربوي بالحدث وجندي في الجيش اللبناني مولج أعمال الحماية على بوابة المجمع، إلى تدافع ثم تضارب على مرأى من الطلاب يوم أمس الخميس.

وإثر ذلك، أقتيد الشاب ويدعى ح.خ. إلى ثكنة المضاد - الأوزاعي ومن ثم اُفرج عنه لاحقاً بعد الإستماع إلى إفادته من قبل جهاز مخابرات الجيش اللبناني.

الحادث الفردي، يحاول البعض تصويره في سياق غير السياق الذي حصل فيه، بيد أن المخابرات تعمل على تجميع تفاصيل الحادث من أجل محاسبة المخطئ اياً يكن، خاصة وأن مشهد الضرب حصل أمام طلاب آخرين ما كان عرضة لسمعة الجيش.

وبعيداً عن الدخول في نقاش المسؤول والمسبب، فمما لا شك فيه أن حادث من هذا النوع يندرج تحت خانة "الحادث الفردي الذي ليس له علاقة بمؤسسة الجيش ككل"، وهو تصرف ناتج عن إجتهاد عنصر غير منضبط ربما أو تصرف غير موزون من قبل طالب تجاهل عن قصد أو غير قصد معايير الدخول إلى الحرم.

وتشير شهادات شهود العيان من الطلاب، إلى حصول إشتباك كلامي - لفظي وصراخ بين الجندي والطالب قبل التدافع والتضارب على خلفية عدم إصطحاب الأخير لبطاقته الجامعية معه التي تخوله الدخول إلى الحرم.

المصدر: ليبانون ديبايت