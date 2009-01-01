نصرالله : نُريد الشراكة ... ويجب الأخذ بهواجس القوى في قانون الإنتخاب.. معركة حلب انتصار لجبهتنا وسقوط هدف إسقاط النظام

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ان الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية ترتب مسؤولية دينية واخلاقية على جميع المسلمين والمسلمات وعلى علمائهم ومفكريهم وعلى العامة بضرورة الرفض والادانة والاستنكار لهذه الجرائم والاعمال البشعة التي تقوم بها هذه الجماعات.

وأكد السيد نصر الله امس في كلمة خلال لقاء الطلاب الجامعيين في التعبئة التربوية في حزب الله انه «يجب على كل فرد ان يصرخ بوجه كل العالم للقول إن هذه الأعمال لا تمت الى الاسلام ورسوله بصلة ولا الى القرآن والصحابة وأهل البيت»، ورأى ان «من لا يقوم بذلك هو شريك في ان يساء للاسلام وللرسول وللاديان السماوية ولرب الاديان ايضا لان هذا الحد الادنى ممن المسؤولية على كل مسلم وعلى كل انسان» .

وقال السيد نصر الله إن «الاسلام كدين ورسول الاسلام لم يتعرضا لهذا المستوى من الاساءة والتشويه على الصعيد الاعلامي والشعبي والسياسي كماً ونوعاً كما حصل خلال السنوات الماضية سواء لكم التجاوزات او لقدرة الاعلام على ايصال هذه التشويهات التي تقوم بها الجماعات الارهابية».

وأكد السيد نصر الله ان «ما تحقق في حلب سببه التضحيات التي قدمت من قبل الدولة والجيش والشعب في سوريا وبفضل المقاومين، الذين كان لديهم العزم على الانتصار فالانتصارات في سوريا هي نتيجة وجود قيادة وجيش وشعب وحلفاء ومقاومين اصروا على منع سيطرة داعش والنصرة على سوريا»، مشددا ان «معركة حلب انتصار وتطور كبير وبالغ الاهمية لجبهتنا في المقابل هو هزيمة للفريق الآخر وبعد معركة حلب سقط هدف اسقاط النظام في سوريا».

وبخصوص الوضع في البحرين، اعتبر السيد نصر الله أن «ما حصل هناك مؤخرا يدل على أن النظام البحريني لا يعمل بعقل وما زال يصر على ارتكاب الحماقات» ، وتابع «كاد أن يرتكب حماقة جديدة لولا تصدي الشعب البحريني وأهالي الدراز والبلدات المحيطة للشرطة التي حاولت الاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم».

في الشأن اللبناني، قال السيد نصر الله ان احدى اولويات الحكومة الجديدة هو اجراء الانتخابات انما يجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها الكاملة في كل المجالات والاهتمام بحاجات الناس ومطالبهم، مؤكدا ان حزب الله يؤيد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب». ودعا «لاجراء نقاش حول ذلك مع مختلف القوى السياسية فنحن نريد القانون الامثل والانسب وايضا لا بد من الاخذ بهواجس الجميع بعين الاعتبار» ، واضاف «نحن نرفض العودة الى قانون الستين» ، وتابع «كان دائما يقال ان حزب الله يريد السيطرة على البلد» ، واكد انه «لو جاء كل البلد وقال لنا خذوا الحكومة ورئيس الحكومة وكل البلد نحن سنرفض هذا الامر لان هذا الامر مجاف للعقل والمنطق» ، وشدد على ان «حزب الله يريد الشراكة في هذا البلد لان قدر ومصلحة هذا البلد هما الشراكة بين الجميع» ، داعيا «للحذر الدائم والتعاون والتعاضد للحفاظ على الوضع الامني والاستقرار في لبنان» .

جدد السيد نصر الله «لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين التبريك بالاعياد العظيمة والمجيدة»، واضاف «قبل ايام قليلة كنا في ذكرى ولادة الرسول وذكرى ولادة حفيده الامام الصادق وبين ايدينا في الأيام المقبلة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح فهذه ايام عظيمة ومباركة».

وفي أجواء البرد والثلج توجه السيد نصر الله بالتحية والسلام الى كل المرابطين والمتوجدين في الميدان من ضباط وجنود ومقاومين سواء على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة او على حدودنا الشرقية للبنان او في فلسطين او سوريا في كل خطوط المواجهة او في سوريا او في اليمن، وتابع «التحية لكل من يدافع عن وطنه وامته بوجه الغزو الذي تتعرض له امتنا».

قال السيد نصرالله : لم يتعرض الإسلام كدين ورسول الإسلام إلى هذا المستوى من الإساءة والتشويه على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الشعبي وعلى صعيد المواقف طوال التاريخ كما حصل في السنوات القليلة الماضية، كما ونوعا، بسبب حجم الأحداث والانحرافات والتجاوزات، وأيضا بسبب قوة الإعلام الذي يمكن أن يوصل الخبر أو الصورة أو الكلمة إلى كل بيت في العالم خلال ثوان أو دقائق. قبل ست سنوات كنا نواجه حملات إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر الأفلام السينمائية أو الرسوم الكاريكاتورية أو بعض الكتب كالآيات الشيطانية، ولكن للأسف الشديد منذ ستة أعوام أصبحنا أمام مشهد مختلف.

اضاف: ما قام به هؤلاء الذين يدعون ظلما وزورا هذا الانتساب من قتل ومن ذبح ومن سبي ومن حرق في الأقفاص أو في السلاسل، ومن مجازر جماعية ومن تدمير لكل إرث حضاري، سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو غير ديني، له تاريخ، له قيمة حضارية، يعني ما يرتبط بالبشر وما يرتبط بالحجر وما يرتبط بالتاريخ وما يرتبط بالثقافة. نحن خلال الأعوام الماضية أمام مجزرة شاملة، مجزرة على المستوى البشري والدموي، مجزرة على المستوى الحضاري والفكري والثقافي، مجزرة على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي، وقام بها هؤلاء. ما شهدناه خلال الأعوام الماضية من التفنن بأساليب القتل، الإغراق في الماء، شق الصدور، الصلب، قطع الرؤوس والأيدي، أمر مذهل، هذه المشاهد غابت عن عيون العالم لمئات السنين.

وشدد السيد نصرالله على ان الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية ترتب مسؤولية دينية واخلاقية على جميع المسلمين والمسلمات وعلى علمائهم ومفكريهم وعلى العامة بضرورة الرفض والادانة والاستنكار لهذه الجرائم والاعمال البشعة التي تقوم بها هذه الجماعات.

وأكد انه يجب على كل فرد ان يصرخ بوجه كل العالم للقول إن هذه الأعمال لا تمت الى الاسلام ورسوله بصلة ولا الى القرآن والصحابة وأهل البيت ، ولفت الى ان هذا الاستنكار اليومي والساعاتي عند كل جريمة وعند كل تفصيل هو مسؤولية الجميع، ورأى ان من لا يقوم بذلك هو شريك في ان يساء للاسلام وللرسول وللاديان السماوية ولرب الاديان ايضا لان هذا الحد الادنى من المسؤولية على كل مسلم وعلى كل انسان.

وقال طبعا من يحتفل بمولد النبي، عندهم كافر، فكيف إذا كان يحتفل بميلاد المسيح عليه السلام؟ يعني علينا أن نفهم الأمور إلى أين سوف تذهب.

وسأل حول جرائم «داعش» في العالم هل هكذا يقول الاسلام اي دين واي مذهب واي فقه واي مجتهد عنده قليل من العلم يمكن ان يقبل بهذا الذي يجري الان باسم الاسلام؟

وتابع: يجب ان ننتبه جيدا. ترامب الآن يلحقنا بالإرهاب الإسلامي، لكن الغرب كله يتكلم عن الإرهاب الإسلامي، والإعلام العربي يمشي معهم، الإسلام المتطرف والجماعات الإسلامية الإرهابية والجماعات الإسلامية المتطرفة والجماعات الإسلامية المتشددة. الإعلام الغربي وفي بعض الإعلام العربي مصر أن لا يقول «داعش»، يقول تنظيم الدولة الإسلامية. واكد انه لا يوجد شيء اسمه تنظيم الدولة الإسلامية، رغم أن بعض الفضائيات العربية تصر على هذه التسمية، بالغرب كله يقولون: تنظيم الدولة الإسلامية، يوجد شيء اسمه داعش، لا يوجد جماعات إسلامية متشددة ومتطرفة وإرهابية، يوجد جماعات إرهابية، يوجد جماعات تكفيرية متطرفة. لا يوجد شيء اسمه الإسلام الإرهابي. يوجد تناقض بين الإسلام وبين الإرهاب. يوجد تناقض بين الإسلام وبين التطرف. لا يوجد شيء اسمه الإسلام المتطرف. الإسلام إسلام واحد، هو إسلام القرآن، إسلام محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن غير المسلمين أيضا نطالبهم بهذا.

ـ الاردن ـ

وقال السيد نصرالله : ما جرى في الأيام القليلة الماضية في مدينة الكرك وسقط شهداء من الجنود الأردنيين ومن المدنيين الأردنيين، ومن السواح أيضا سقط ضحايا بفعل داعش وجريمة داعش. أيتها الحكومة الاردنية: ألا يجب أن تتعظوا؟ ألا يجب أن تتعلموا؟ هذه الرعاية للجماعات المسلحة التي تحمل نفس الفكر. يمكن أن تقول: هذا ليس داعش، ولكن هذا نفس الفكر يا حبيبي، هؤلاء الذين تقدمون لهم الرعاية والدعم والتسهيلات في الأردن وعلى الحدود الأردنية بحجة أن هؤلاء يقاتلون النظام في سوريا، هؤلاء سيقاتلونكم وسيفجرونكم وسيقتلون جنودكم والشرطة لديكم والمدنيين عندكم والناس عندكم، لأنكم في عقلهم وفي ثقافتهم أنتم كفرة، ويجب أن تقتلوا وأن تزالوا. إلى متى هذه الدول الراعية للارهاب وللجماعات الإرهابية ستظل تغض النظر و«مضروب على عقلها» نتيجة حسابات مع السعودية ومع أميركا، تعرض أمنها القومي وتعرض مستقبل نظامها أيضا للخطر.

ـ تركيا ـ

واكد السيد نصرالله ان العالم كله يعرف أن تركيا والحكومة التركية أو أن الحزب الحاكم في تركيا قدم لداعش من الدعم ما لم تقدمه أي دولة في العالم وهذا لا يحتاج الى دليل، دليله واضح، يمكنكم أن تراجعوا على مواقع التواصل وعلى الانترنت خطاب جو بايدن في واحدة من الجامعات الاميركية، وقال الاتراك، والى اليوم لم يأخذوا عبرة بالذي يحصل، لانهم يقاتلون داعش في شمال سوريا ويدعمونها في شمال العراق، هذا اللعب السياسي، اللعب السياسي الذي لا يوجد فيه لا قيم دينية ولا قيم إنسانية ولا قيم أخلاقية ولا حتى حسابات استراتيجية، يوجد حسابات سياسية وأحقاد ونوع من التعصبات المعينة.

ـ سوريا ـ

وقال السيد نصرالله : ان الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية، ثلاثة أو أربعة أشهر، هي حرب حقيقية من أقسى الحروب التي شهدتها سوريا، بل من أقسى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال أعوام، لم يكن الذي يحدث أمرا عاديا على الإطلاق، ابدا. الدول الراعية للجماعات المسلحة جاءت بعشرات آلاف المقاتلين، المعارك التي كانت تدور غرب مدينة حلب وجنوب مدينة حلب، يعني غرب المدينة وفي ريفها الجنوبي مع هذه الجماعات المسلحة، لم تكن فقط مع جماعات سورية معارضة، بل كان هناك أعداد كبيرة جدا من الأتراك والأوزبك والطاجكستانيين والشيشان ومن آسيا الوسطى يقاتلون هناك.

اضاف : الذين شاركوا في المعارك خلال الاشهر القليلة الماضية عشرات الآلاف، بينهم مئات الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم بأي مواجهة، ليس انتحاريا واحدا أو اثنين، بل عشرة وعشرين انتحاريا في وقت واحد. طبعا عندما تقول «انتحاري» ليس عبوة ناسفة، بل يركب في ملالة، ناقلة جنود، يوجد فيها 3 طن 4 أو 5 أطنان ويدخل إلى خطوط التماس أو المباني الأولى التي يوجد فيها الجيش السوري أو المقاتلون الآخرون. وتصوروا أنتم مشهد أطنان من المتفجرات يقتحم فيها الانتحاريون بآليات، ما هو حجم الثبات والصمود الذي حصل؟ مئات الإنغماسيين، الذي هو ليس انتحاريا بل يقتحم بمستوى الانتحاري، أسلحة نوعية، إمكانيات هائلة، أموال، دبابات، ناقلات جند، آليات تحمل أسلحة، إعلام.

وتابع : لذلك الذي حصل في حلب ـ فقط لتكونوا بالصورة، ويكون العالم كله في الصورة هو معركة متواصلة يومية، معركة قاسية، معركة طاحنة، وراهنت عليها كل الدول الراعية للمشروع الآخر، وبنت عليها أحلاما وأمجادا، وكان الهدف من هذه المعركة هو إسقاط حلب والسيطرة عليها، وليس إنقاذ أو فقط فتح الطريق إلى حلب الشرقية، لأن حصار حلب الشرقية هو عدة أشهر فقط، أما الحرب على حلب لسنوات.

واشار الى انه في الأشهر القليلة الماضية كان عنوان المعركة التي رفعتها الجماعات المسلحة ورعاتها: ملحمة حلب الكبرى معركة فتح حلب، أليس هذا ما قالوه هم في الإعلام؟ لذلك اليوم عندما نقف أمام هذا الانتصار وأمام هذا الإنجاز يجب أن نعرف وأن نستحضر في البداية حجم التضحيات الجسيمة من شهداء وجرحى ومدنيين وأيام صعبة وتحمل قصف ومواجهات حادة حصلت خلال أشهر من قبل الجنود والضباط والمقاومين وبقية المقاتلين في تلك الجبهة.

ولفت الى ان تبرير الجماعات المسلحة الهزيمة في كل معركة حلب، لأننا نحن لا نتكلم هنا فقط عن الهزيمة في أحياء حلب الشرقية، معركة حلب كلها، في الأحياء الشرقية وفي غرب حلب وفي الريف الجنوبي، الذي وصل إلى هذا الانتصار والإنجاز، تبريرها بموضوع حجم الدعم وأن الدول الراعية لها خذلتها ولن تدعمها وتركتها، هذا خاطئ وليس بصحيح وليس له أساس.

واكد أن الدول الداعمة للارهاب في سوريا لم تقصر لا في دعم السلاح ولا في دعم الذخيرة ولا في دعم المال ولا في الدعم السياسي ولا في الحصار ولا في العقوبات ولا في التحريض الإعلامي ولا بالأكاذيب وبالتضليل وبالفتن الطائفية والمذهبية. نعم، ما لم تفعله هذه الدول أنها لم ترسل الجيش السعودي أو الجيش القطري أو الجيش الفلاني ليقاتل في سوريا، وفرت أبناءها، ولكن الآن التركي تورط وبدأ يذوق طعم تورطه، بدأ أولاده يقتلون على الأرض السورية، بل يحرقون على الأرض السورية، وبأيدي من رعاهم وقدم الدعم لهم. مشددا على ان حجم الدعم الذي قدم للجماعات المسلحة في سوريا حتى لا يقاس، ترون معركة أفغانستان، اجمعوا أفغانستان، وانظروا كم قدم من المال والسلاح والتدريب والذخيرة والدعم السياسي والإعلامي والديني والثقافي والذي تريدونه لأفغانستان على مدى سنوات طويلة، ولكنه لا شيء أمام ما قدم للحرب على سوريا بست سنوات.

اضاف: ان الذي حصل في سوريا هو ليس نتيجة ضعف الدعم للجماعات المسلحة، بل نتيجة أن في سوريا قيادة وجيشا وشعبا وحلفاء ومقاومين أصروا أنه لا، لا نريد أن نستسلم، وسنواجه، وسنمنع سيطرة داعش والنصرة والإرهابيين على سوريا، وكان عندهم بصيرة وعندهم الفهم للمشروع وعندهم إرادة قتال وعندهم العزم على تحقيق الإنتصار، هذا الذي حصل.

وتابع : قيل الكثير عن هذه المعركة، الكثير من التضليل الإعلامي والكثير من الأكاذيب، مثلا جيء بصور من الضاحية الجنوبية من حرب تموز وقدمت في الإعلام العربي والعالمي على أنها حلب، جيء بمجازر ارتكبتها إسرائيل في حرب تموز وقدمت على أنها في حلب، جيء بمجازر ودمار في غزة في حروب غزة قامت بها إسرائيل وقدمت على أنها في حلب.

والأنكى من ذلك، اسمحوا لي أن أقول الأنكى والآلم من ذلك، أنه جيء بأطفال اليمن، يوجد نقاش أنه في حلب هناك أطفال ماتوا جياعا، بالحد الأدنى اذهبوا وأجروا تحقيقا، نحن نقول لا، اذهبوا وأجروا تحقيقا، ولكن كل العالم يعرف أن آلاف الأطفال في اليمن يموتون جوعا وكل ساعة وساعتين وثلاثة بالجوع وبالمرض، ومن سنة ونصف، وبسبب الحصار السعودي لليمن والحرب على اليمن والقصف لكل شيء في اليمن، مستشفيات ومراكز ومستوصفات ومدارس وبيوت وكذا، وأطفال اليمن يموتون أمام مرأى العالم، ليس أنه نريد أن نركب فيلم من غزة نقول هذا بحلب أو بالضاحية ونقول هذا بحلب، هذا العالم كله يشهد، هؤلاء أطفال يمنيون، يتكلمون باللهجة اليمنية، الصورة آتية من اليمن، نقلتها مؤسسات دولية، وبدل أن كل من يدعي أنه شريف وإنساني وحقوق إنسان وعنده غيرة على الناس بدل أن يقف ويقول كلمة الحق في وجه الذين يحاصرون اليمن ويقتلون الشعب اليمني ويميتون أطفال اليمن جوعا ومرضا، يأتي بصور أطفال اليمن ليقول هؤلاء أطفال حلب يموتون.

جوعا ومرضا. حسنا، وركبت أفلام ومثلت أفلام ومنتجت أفلام وكله قيل في حلب، حصل حديث عن 300 ألف محاصر في حلب، هذه حلب انتهت أين ال 300 ألف؟

اضاف السيد نصرالله : في المشهد الإنساني، أصبح لنا أسبوع كنا نشاهد المدنيين يخرجون من شرق حلب ويخرج أيضا المسلحون وبسلاحهم الفردي، طبعا ممكن أي أحد أن يقول يا سيد أنت ليس شغلك أن تدافع عن النظام في سوريا، الآن نحن في معركة واحدة، «شغلتي أو ليس شغلتي» لكن اسمحوا لي هنا أن أقول ما يلي: أريد أن أسألكم سؤالا وأسأل العالم كله والناس كلها، اذكروا لي مدينة سيطرت عليها داعش أو حاصرتها داعش أو سيطرت عليها جبهة النصرة وهذه الجماعات التكفيرية المسلحة ودخلت إليها وسمحت أن يخرج المدنيون منها سالمين، أو سمحت للمقاتلين الذين كانوا يقاتلون فيها أن يخرجوا سالمين، ليس بسلاحهم الفردي، ولكن عزل، اعطوني مثلا واحدا. أتحدى العالم كله أن يعطيني مثلا واحدا، في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في نيجيريا، في كل مكان يقاتل هؤلاء، أعطوني مثلا، أنهم هم غالبون وهم مسيطرون والمعركة محسومة، ومع ذلك قبلوا أن يجروا اتفاقا ويفتحوا الطريق ويخرج المدنيون، والمقاتلون يخرجون بسلاحهم.

وتابع: هؤلاء الذين تقول عنهم أميركا والغرب والسعودية وتركيا والكل جماعات المعارضة المعتدلة الديمقراطية التي تطالب بالديمقراطية في سوريا والعراق واليمن ولا أعرف أين. أما النظام السوري المتوحش، يقبل باتفاقية يخرج الناس فيها سالمين وبأمان، ليس فقط في حلب، هذا حصل في حمص، بالمدينة القديمة التي كانت محاصرة، في كل مدينة أو بلدة يقبل الناس والمسلحون أن يعملوا فيها تسوية في سوريا يعمل تسوية.

ـ تغيير الديموغرافيا ـ

وقال السيد نصرالله : الأكاذيب حول التغيير الديموغرافي، وهذا الموضوع يتهمون به النظام وكذلك نحن أيضا. أين يوجد تغيير ديموغرافي في سورية؟! حسنا، هذه خان الشيح بقي أهلها فيها، دمشق بقي أهلها فيها، محيط دمشق بقي أهلها فيها، حلب أهله فيه، غرب حلب أهلها كلهم فيها وشرق حلب أهلها سيعودون إليها، وفي أغلب المدن عادت الناس اليها، وسأل من يريد ان يغيّر ديموغرافيا في سورية؟! نعم يمكن القول إن استثناء موجود في داريا نتيجة الوضع الامني، لكن الافق بأن الناس ستعود إليها في اي لحظة من اللحظات. في التسوية في الفوعة وكفريا والتي اتكلم عنها، نحن نقول لهم بأن أهل الفوعة وكفريا يريدون ان يخرجوا وأهل مضايا يبقون، أهل الزبداني يعودون، لا يريد احد ان يغير ديموغرافيا في سورية، لا النظام ولا حلفاء النظام. الذي غير ديموغرافيا في سورية هي الجماعات المسلحة.

وتابع: اذهبوا الى مناطق سيطرة المسلحين، هل تجدون من أتباع الديانات الاخرى ؟! هل تجدون من اتباع المذاهب الاخرى ؟! هل تجدون من أتباع الخطوط السياسية الاخرى؟! من قام بالتغيير الديموغرافي ؟! النظام او المسلحون والجماعات المسلحة؟؟! ليس تغييرا ديموغرافيا على اساس الدين والطائفة والمذهب، بل حتى على اساس الخط السياسي. في مناطق المسلحين اذا كان هناك سنيا يخالف رأيهم او تنظيمهم يقتل او يطرد او يهجر، اليس هذا ما حصل عند داعش وجبهة النصرة؟! اليس هذا ما يحصل بين الجماعات المسلحة ؟! اما عند النظام، فلا يوجد تغيير ديموغرافي.

وعن معركة حلب قال السيد نصرالله : لا نريد أن نزهد بالانجاز ولا نريد ان نبالغ فيه. يعني يمكنني أن أقول إن الحدث عادي، ولم يحصل شيء، وهذا أمر طبيعي وهذه معركة من معارك سورية، في هذه الحال نكون قد أذهبنا قيمة الموضوع، أو أن نأتي ونقول إن المعركة قد انتهت في سورية، لا هذه مبالغة، لكن ممكن أن نقول: هي هزيمة كبرى، إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر، للمحور الآخر، وببساطة هي انتصار كبير لهذه الجبهة المدافعة والمواجهة للارهاب، وهي تطور كبير وبالغ الاهمية، على المستوى العسكري والسياسي والمعنوي لجبهتنا.

ورأى ان انتصار حلب لا يعني أن مشروع تدمير سورية سقط، وأن المشروع من أجل الحرب على سورية انتهى، لا أبدا الجماعة «مكفيين»، واكد اننا امام مرحلة جديدة في الصراع في سورية، جبهتنا تتقدم في شكل كبير جدا، تقدمت بانجازاتها بانتصاراتها، ولكن المسؤولية والمواجهة ما زالت كبيرة، المرحلة المقبلة يجب ان تتركز على تثبيت مدينة حلب، وعلى محيطها وأمنها وأمانها لأنه من المؤكد أن الجماعات المسلحة ستعمل على استهداف المدينة وعلى استهداف محيط المدينة، والرعاة الذين ليس لديهم مشكلة، فقط يدفعون اموالا ويشترون سلاحاً ويأتون بالمقاتلين من كل انحاء العالم، لن يسلموا ولن يستسلموا ولذلك يجب علينا وعلى الجميع ان نكون حذرين. الأولوية يجب ان تكون تثبيت هذا الانجاز، ترسيخ وتمكين هذا الانتصار ليبنى عليه ميدانيا، وأيضا ليبنى عليه سياسيا.

وشدد على ان انتصار حلب يمكن ان يفتح افاقا جديدة أمام حلول سياسية، أمام حل سياسي، امام معالجات سياسية. انتصار حلب وفشل المحور الآخر يمكن أن يدفع ببعض الدول لأن تصبح واقعية، وان تنظر الى الامور بمنظار مختلف، هذا الحل السياسي الذي عطله حتى الان الاميركيون والسعوديون وكثيرون، لانهم يتجاهلون الحقائق الشعبية والحقائق الميدانية. حلب غيرت الكثير في هذه الحقائق الشعبية والميدانية والتي يجب ان يبنى عليها ميدانيا في الميدان، هذا الانجاز طبعا، هو انجاز لكل الذين قاتلوا وصمدوا وضحوا في حلب من سوريين وحلفاء، ولكن من موقع الحلفاء دعوني أقول بعد الله سبحانه وتعالى الأصل هو للسوريين أنفسهم، للقيادة السورية، للجيش السوري، للشعب السوري، للسوريين الذين اخذوا قرار الصمود والمواجهة. والا لو ان السوريين انفسهم، القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري لم يأخذوا هذا القرار، كل الحلفاء، ماذا يستطيعون ان يفعلوا؟ الحلفاء هم عامل مكمل، عامل مساعد، عامل متمم، لكن يبقى الاصل هو للسوريين انفسهم، الذين هذا بلدهم، وهذا مصيرهم، وهذا مستقبلهم، وهم يصنعون مستقبل بلدهم بل مستقبل المنطقة كلها.

ـ لبنان ـ

في الوضع اللبناني، اعرب عن اعتقاده انه من المفترض الا يكون في البيان الوزاري صعوبات وعقد، والامور تميل الى انها ستكون «ان شاء الله سهلة والنوايا طيبة وجيدة، لذلك الجهد الان يتوجه باتجاه قانون الانتخابات»، واشار الى ان الحكومة التي ستنجز البيان الوزاري، الحكومة التي ستحصل على ثقة المجلس بطبيعة الحال نتيجة ان أغلبية الكتل البرلمانية ممثلة في هذه الحكومة لا يجوز ان تعتبر نفسها حكومة انتخابات فقط ، خلال خمسة اشهر او ستة اشهر اذا حصل تمديد تقني، شهرين او ثلاثة اشهر، يعني ممكن ان تكون هذه الحكومة ستة اشهر، سبعة اشهر، ثمانية اشهر، يجب ان تتحمل كامل المسؤولية تجاه الشعب اللبناني، على المستوى الامني، الاقتصادي، السياسي، المعيشي، الاجتماعي، الاعماري، المناطق المحرومة، قضايا الناس، ولا يجوز للحكومة او لاي جهة في الحكومة ان تبرر غدا عجزها او تقصيرها بالقول انه ليس لدينا مسؤولية، نحن حكومة انتخابات، نعم احدى اهم اولويات هذه الحكومة اجراء الانتخابات، لكن هي حكومة كاملة المسؤولية وكاملة الصلاحية ويجب ان تتحمل مسؤوليتها كاملة.

وكرر السيد نصرالله تأييده للنسبية الكاملة. ولكن في نفس الوقت نحن ندعو الى حوار شامل مع كل القوى السياسية في لبنان، ونتفهم مخاوف البعض وقلق البعض، ويجب ان يؤخذ هذا في عين الاعتبار.

وتابع : كان دائما يقال أن حزب الله يريد السيطرة على البلد، يريد السيطرة على مفاصل (البلد) ، أي مفاصل دولة وأي بلد، وأي حكومة، وأي وزارات؟! هذه اتهامات باطلة يتلطى خلفها بعض القاصرين والمقصرين والعاجزين أن حزب الله يريد السيطرة على البلد، وكرر : نحن لا نريد أن نسيطر على البلد، وإذا تريدون أن أقسم لكم يمينا معظما، لو جاءت القوى السياسية الآن، والأحزاب السياسية كلها وقالت يا حزب الله، ليس يا ثنائي شيعي، يا حزب الله، رئيس الحكومة منكم، والوزراء كلهم منكم، والحكومة كل وزرائها من حزب الله، ونحن موافقون وتعالوا ديروا البلد وحلوا مشاكل البلد نقول لهم: شكرا لكم، الله يخليكم لا تقتربوا منا، لأنه لا يوجد إنسان عاقل يقبل لوحده ، ليس قصة زهد، حتى بالعقل، يقبل أن يحمل مسؤولية بلد فيه هذه الصعوبات والتراكمات، قرابة 100 مليار دولار دين، وفي ظل هذا الوضع القائم في المنطقة من يفكر أنه يريد أن يحكم أو يسيطر أو يديرحتى لو وضعنا الموضوع الأخلاقي والزهد جانبا.

واكد : نحن نريد الشراكة، وشراكة الجميع، نحن الذين كنا نقاتل من أجل قيام حكومة وحدة وطنية إضافة إلى آخرين غيرنا، نحن كنا نقاتل من أجل تمثيل الجميع في أي حكومة، هذا ليس لأننا نريد أن نسيطر على البلد، لأن هذا البلد خياره وقدره ومصلحته أن يشارك الكل. وكرر دعوته للحوار في شأن قانون الانتخابات والاخذ بالهواجس ونقاط التلاقي ونحاول ان نصل الى مكان ما، لكن بالتأكيد ليس على قاعدة العودة الى قانون الستين.

وختم : الأجواء طيبة وإيجابية ومنفتحة، ومن الظاهر أن الأمور غير صعبة كما كانت قبل سنتين ونصف أو قبل سنة ونصف عندما كنا نناقش والظاهر أن الناس تريد الوصول إلى نتيجة، وهذا يعني أن بلدنا إن شاء الله يدخل في مرحلة استقرار سياسي، استقرار أمني، فرصة للتلاقي، فرصة للعمل، هذه نتيجة طيبة بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن نحرص عليها جميعا، لكن يجب أن يبقى الحذر على كل حال. على المستوى الأمني، لأن الجماعات الإرهابية غاضبة من هزيمتها ومن فشلها، وأيضا على المستوى السياسي حتى لا يكون هناك أحد ما في البلد لا زال يفكر أنه يعيش على الصراعات وعلى الحروب وعلى النزاعات الداخلية.

مستقبل هذا البلد كما كنا نقول دائما، مرهون بتعاون الجميع وتعاضد الجميع وتفهم الجميع للجميع، هذا ما ندعو إليه أيضا في هذه المناسبة».

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية