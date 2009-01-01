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ميقاتي: فلسطين ستبقى صوتا صارخا بفضاء العالم
قال الرئيس نجيب ميقاتي في بيان "إن القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية والتراجع عن كل الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين، يثبت مرة جديدة أن الحق يعلو ولا يعلى عليه".
أضاف: ان هذا القرار في حد ذاته يشكل ادانة لكل الممارسات الاسرائيلية في حق الفلسطينيين واغتصاب حقوقهم المشروعة في أرضهم ودولتهم، ويشكل رسالة قوية للجميع بأن قضية فلسطين هي القضية الجوهرية والمدخل لحل النزاعات في المنطقة وإحلال السلام".
وختم بالقول: لا يموت حق وراءه مطالب وستبقى فلسطين صوتا صارخا في فضاء العالم الى ان يستيقظ الضمير وتعاد الحقوق المسلوبة الى اهلها".
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