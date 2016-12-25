- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- أعمق من حرب باردة وأشرس من مواجهة عسكرية وصراع العتبات
- لن يحتفلوا في سوريا.. تحطم طائرة روسية تحمل عسكريين و فرقة موسيقية كانت متجهة للاحتفال برأس السنة في اللاذقية
- حين طاف «داعش» على وجوهنا بعد أن سقطت دولته
- بيان حكومة «استعادة الثقة» يتمسّك بالطائف والحوار
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2016
- إيران.. الحوثي.. المخلوع
- انتقام اوباما الوداعي الذي هزّ اسرائيل وحلفاءها العرب.. ما هي الاسباب الحقيقية لتراجع مصر ونزول الدول الاربع الى حلبة التحدي في مجلس الامن؟ وهل ستدفع نتائج التصويت المفاجئة ترامب لتنفيذ تهديده بنقل السفارة الى القدس المحتلة ام للتريث؟
- مصر تلاقي تونس قبل «أمم أفريقيا»
- الكاميروني سونغ «عاد من بعيد» بعد السكتة الدماغية
- غادة السمّان "علّمت" عشّاقها قواعد النّفري الجنسيّة الـ٤٧؟!
- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
- حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016
- 10 أنواع من الأطعمة تنظف الشرايين وتقي الإنسان خطر الأزمات القلبية
- الحكومة تقرّ «البيان الوزاري» .. وتحفظ «القوات» وفرعون على «حق الشعب بالمقاومة»
- في سيدني.. رقم قياسي في عدد المنازل الجديدة ولكن !
- اتهام محقق أسترالي سابق بغسل 15 مليون دولار
- الأرقام تكذب الوزير الأسترالي كريستوفر باين
- وفاة لاجئ عربي في مركز للاحتجاز بجزيرة أسترالية.. وآخرون مصابون بأورام سرطانية والسلطات ترفض مساعدتهم
- إيقاف سفاح في أستراليا تعود جرائمه إلى عقدين ماضيين
بري: بيان مجلس الوزراء منيح
عبّر أعضاء الحكومة عن ارتياحهم لإقرار البيان الوزاري تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب.
ولم يتوقع بعضهم حماسة بري واستعجاله في تحديد موعد المناقشة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بهذه السرعة بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
وكان وزراء قد سألوا وزير المال علي حسن خليل عن هذه السرعة من طرف بري، ولاسيما ان مجموعة منهم كانت قد حجزت للسفر لتمضية عطلة الاعياد في الخارج، وأجبرهم موعد الجلسات على البقاء في بيروت.
وأوضح بري في تصريح أمس انه من غير المسموح تضييع الوقت ولابد من الاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة وعلى قدر المسؤولية الملقاة عليها جراء حجم المهمات التي تنتظرها وفي مقدمها التوصل الى قانون انتخاب جديد وعصري بدل بقاء قانون الستين الساري المفعول.
وأن الحكومة التي رفعت شعار استعادة الثقة يجب ان تكون بالقول والفعل عند طموحات اللبنانيين.
وإذا تأخرنا في مناقشة البيان الوزاري في غير الأيام التي حددتها لتأجلت جلسة نيل الثقة إلى ما بعد الاسبوع الأول في السنة الجديدة.
وأضاف: انا في المحصلة راض على البيان الوزاري. ووصفه بـ «المنيح». وكان بري يتمنى ورود عبارة النسبية في البيان إلا ان جهات في الحكومة لم تستسغ هذا الامر.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
- إميلي راتاجكوسكي في صورة عارية كاشفة عن محاسن جسدها للملأ
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- لن يحتفلوا في سوريا.. تحطم طائرة روسية تحمل عسكريين و فرقة موسيقية كانت متجهة للاحتفال برأس السنة في اللاذقية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
- بيان حكومة «استعادة الثقة» يتمسّك بالطائف والحوار
- الحكومة تقرّ «البيان الوزاري» .. وتحفظ «القوات» وفرعون على «حق الشعب بالمقاومة»
- ميقاتي: فلسطين ستبقى صوتا صارخا بفضاء العالم
- أزمة جديدة بين بري وعون..
- البيان الوزاري: اعتراض “قوّاتي” شديد اللهجة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)