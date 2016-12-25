إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
المصنفة ايضاً في: لبنان

محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 59
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

يقول مصدر سياسي مواكب لمجريات العلاقة بين المختارة وعين التينة: إن الاختبار الآخر الذي ينتظر الحكومة هو عن لعبة التوازنات السياسية في داخلها.

 

والمقصود هنا أسئلة عن وليد جنبلاط، وما إذا كان استسلم لنزع صفة «بيضة القبان» عن دوره.

 

صحيح أن جنبلاط ردد غير مرة مؤخرا أنه تخلى عن هذا الدور، ولكن ما الدور البديل لجنبلاط؟ هل يتحقق ذلك من خلال تشكيل مجلس شيوخ، أم من خلال خلط أوراق التحالفات السياسية في البلد من جديد، ومرة أخرى بعد ما حدث من خلط لها إثر مبادرة الحريري ترشيح عون؟ كما تشي إرهاصات تسريبات بري عن رغبته في تأمين هواجس جنبلاط بأن عين التينة بعدما أخذت بيد مطالب فرنجية في تشكيلة الحكومة تريد أن تأخذ بيد جنبلاط في مطلب إنشاء مجلس شيوخ.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)