يتحدّث معنيون أن افتتاح مركز طبي لجهاز أمني يشوبه هدر يصل إلى ملايين الدولارات.

يدرس مسؤولون في دولة كبرى إمكان توجيه دعوة إلى مرجع رئاسي لبناني بعد تذليل العقبات البروتوكولية.

لم يعرف ما إذا كان الترميم في قصر بعبدا سيشمل إعادة تثبيت «إعلان بعبدا» على جدران مدخله بعد تشوّهه بفعل الحريق الأخير.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية