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الحكومة نالت الثقة ب 87 صوتا
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلامالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
نالت حكومة "استعادة الثقة" برئاسة سعد الحريري الثقة من مجلس النواب ب87 صوتا، من اصل 92 مقترعا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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