الحكومة نالت الثقة ب 87 صوتا

نالت حكومة "استعادة الثقة" برئاسة سعد الحريري الثقة من مجلس النواب ب87 صوتا، من اصل 92 مقترعا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام