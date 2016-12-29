جزم مرجع أمني أن صاروخ أرض جو الذي عثر عليه قبل أكثر من شهر مع تنظيم «داعش» في لبنان مصدره أحد مستودعات «الجیش السوري الحر» في الشمال السوري.

تشهد أروقة «الثنائي الشيعي» تنافسا محموما على موقع رئاسة هيئة تعنى بالإعلام المرئي والمسموع.

تشهد تنظيمات إسلامية تابعة لتنظيم دولي نقاشات فكرية وسياسية تتراوح بين رفض العنف مطلقا واعتماد السلمية وبين الاستمرار في التصعيد السياسي والامني.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية