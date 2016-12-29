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87 أعطوا الثقة و4 حجبوها
نالت حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب بـ87 صوتا، من اصل 92 نائبا شاركوا في جلسة الأمس، فيما حجبها عنها 4 نواب هم: سامي الجميل، نديم الجميل وسامر سعادة (الكتائب) والنائب خالد الضاهر، وامتنع نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت عن التصويت.
ترأس الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وشارك فيها الحريري والوزراء و92 نائبا، فيما غاب عنها 34 نائبا، هم: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط، سليمان فرنجيه، ميشال المر، بطرس حرب، غازي العريضي، أحمد كرامي، نقولا فتوش، عاصم قانصوه، دوري شمعون، ايلي ماروني، فادي الهبر، أسعد حردان، حسين الموسوي، قاسم هاشم، سليم كرم، إميل رحمة، روبير غانم، محمد الصفدي، طوني ابو خاطر، الوليد سكرية، فؤاد السعد، إدغار معلوف، نعمة طعمة، نايلة تويني، أنور الخليل، بهية الحريري، ستريدا جعجع، زياد أسود، بدر ونوس، يوسف خليل وسيبوه كالباكيان.
وبعدما رد الحريري على مداخلات 22 نائبا تحدثوا في جلسة أمس الأول، جاءت نتيجة التصويت العلنية على الشكل الآتي: المقترعون 92 نائبا، ثقة 87، لا ثقة 4، وممتنع واحد.
وفي نهاية الجلسة، وقبل تلاوة محضر الجلسة، توجه بري بالتهنئة والمباركة للبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وتلقى الحريري والوزراء تهنئة النواب الذين صافحوه فردا فردا.
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