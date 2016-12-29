أبدى النائب دوري شمعون أمام مقرّبين، استياءه من أداء حلفائه في قوى 14 آذار، لا سيما بالنسبة للتشكيلة الحكومية الأخيرة التي لم تأخذ بعين الإعتبار مطالب شمعون بتوزير أحد قياديي حزب الأحرار. ويؤكد شمعون أنه أصبح في المعارضة، قائلاً "باي باي 14 آذار".

المصدر: ليبانون ديبايت