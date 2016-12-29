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"باي باي 14 آذار"
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 97
قيّم هذا المقال/الخبر:
أبدى النائب دوري شمعون أمام مقرّبين، استياءه من أداء حلفائه في قوى 14 آذار، لا سيما بالنسبة للتشكيلة الحكومية الأخيرة التي لم تأخذ بعين الإعتبار مطالب شمعون بتوزير أحد قياديي حزب الأحرار. ويؤكد شمعون أنه أصبح في المعارضة، قائلاً "باي باي 14 آذار".
المصدر: ليبانون ديبايت
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