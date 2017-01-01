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عملية سطو مصرفية تنتهي بقتيل ومعتقل
دخل سارقان الى فرع «بنك الاعتماد» في حارة حريك (الضاحية الجنوبية) وتمكنا بتهديد السلاح من الوصول الى الخزنة وسحب ما فيها من أموال ووضعها في كيس.
لكن بعد خروجهما من المصرف فوجئا بتعطل دراجتهما النارية، وفي هذه اللحظات وصلت دورية من قوى الامن الداخلي واشتبكت مع السارقين وأصيب شخص من آل زعيتر ولم يلبث ان فارق الحياة، فيما اعتقل الآخر مع كيس الاموال.
واتصل المدير العام لقوى الامن الداخلي بالعنصر الذي أطلق النار على السارقين وهنأه على شجاعته ودعاه الى مكتبه لمكافأته.
وعملية السطو على المصارف في الضاحية ومحيطها هي الثالثة من نوعها وقد تم القبض على السارقين.
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