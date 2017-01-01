- توقعات الأبراج ليوم January 1, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 1, 2017
- سيلتيك يكسب قمة اسكتلندا
- بدون تعليق
- عندما قال لي طلال سلمان انتهى زمننا.. وهذا ليس زماننا.. كانت لحظة مؤلمة ان يطفيء انوار مكتبه.. ويغادره للمرة الاخيرة.. نحن لا نودع السفير وانما ارث سياسي
- اتصالات بين السعودية ولبنان لتثبيت موعد زيارة عون للمملكة
- 2017 سنة الانتخابات.. وهدية «العهد» سلة مراسيم وتعيينات
- ملامح انفتاح بين القوات اللبنانية وحزب الله
- عملية سطو مصرفية تنتهي بقتيل ومعتقل
- توقّعات سمير طنب للبنان والعالم للعام 2017
- التوأمتان الأستراليتان آنا ولوسي: قررنا الزواج من رجل واحد
- حزب الله يترقب أوامر روسية بالانسحاب من سوريا
- أستراليا.. الشيخ فايز محمد: التهنئة برأس السنة من عمل الشيطان
- بسبب العدوى الجنسية.. مرض السيلان يغزو أستراليا الغربية
- سوريا:لمن تقرع الاجراس؟
- معارضون سوريون: اتفاق الهدنة سيصبح "لاغيا" إذا استمر انتهاك الحكومة له
- اعتقال "فرنسواز" قاتلة زوجها سفير اليونان لدى البرازيل
- في عامها الواحد والخمسين.. هذه أهم أدوار فراشة السينما المصرية شريهان
- مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام
- صحيفة بريطانية: أمير بحريني قتل صحفية أمام عيني طفلها
- في أول ظهور لها.. حفيدة صدام تروي قصص جدها
- دولة فلسطين
- توقعات الأبراج ليوم December 31, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2016
- الزمالك والعين.. يفقدان «أحلامهما»
2017 سنة الانتخابات.. وهدية «العهد» سلة مراسيم وتعيينات
مراسيم النفط والغاز تتقدم جدول أعمال الحكومة في أول اجتماعاتها
اليوم يفتتح الستار عن أول أيام السنة 2017، ويستقبل اللبنانيون، كما العالم سنة جديدة، بعدما ودعوا السنة الفائتة، وكلهم أمل في تحقيق الاستقرار الوطني بمختلف وجوهه الأمنية والاقتصادية في ضوء واقع المحيط المتفجر.
في العام الذي مضى شهد لبنان نهاية الشغور الرئاسي الممدد له منذ العام 2014، بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتلاه تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الموسعة، تسديدا لفواتير القوى السياسية نظير تسهيلها للأمور. هذان الاستحقاقان كانا النتاج الوحيد لمجلس النواب طوال العام 2016، الى جانب جلسة تشريعية يتيمة عقدها تحت مسمى تشريع الضرورة.
فقد عقد المجلس 46 جلسة، 45 منها أحبطتها مقاطعة فريق 8 آذار المانعة للنصاب، وإذ بالجلسة السادسة والأربعين تخرج بالعماد عون رئيسا للجمهورية بتاريخ 31 أكتوبر 2016، بعد 4 دورات انتخابية وبالأغلبية المطلقة (48 صوتا).
لكن مجلس النواب فشل في تشريع قانون جديد للانتخابات، وقد خسر نائبا شماليا هو روبير فاضل بالاستقالة، انسجاما مع النفس، بعد خسارته في الانتخابات البلدية، وكسب نائبا جنوبيا هو أمل أبوزيد الذي حل محل النائب الراحل، ميشال الحلو.
على الصعيد الحكومي، عُدت الثقة بحكومة الرئيس سعد الحريري، هدية الأعياد الميلادية للبنانيين، في حين ترى القناة البرتغالية ان هدايا السنة الجديدة للبنانيين ستتمثل بسلة دسمة من المراسيم والقرارات والخطوات، فعلى الصعيد النيابي تنطلق الورشة الجدية لإقرار قانون الانتخابات النيابية قبل مأزق بلوغ مايو المقبل بدونه ليقع لبنان بين شري التمديد لمجلس النواب او الإبقاء على قانون 1960 الممنوع والمحظور.
الى ذلك، يبدو ان جلسة مجلس الوزراء الأولى لهذا العام الأربعاء المقبل ستكون حافلة بالبنود، وفي طليعتها مرسوما النفط والغاز المجمدان منذ مارس 2013، فضلا عن مشروعي القانون المرتبطين باستثمار هذا المشروع الوطني المالي وهما: القانون الضريبي وقانون الصندوق السيادي.
كما يتوقع ان ينجز مجلس الوزراء آخر الخطوات الإدارية اللازمة لاستكمال ورشة السدود المائية وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت عبر سلسلة تعيينات تعالج هذا القطاع الغارق في بحيرة الفساد السياسي حتى العنق.
غير ان النقاش السياسي الأساسي سيدور حول قانون الانتخاب حيث تتمحور النقاشات حول القانون المختلط نسبيا والكترويا، في حين أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس عون جاهزية وزارة الداخلية الانتخابات، بأي صيغة. الرئيس عون أطلق جملة عناوين للمشروع الذي يُعمل عليه، ويتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد والاستقرار الأمني، الأمر الذي يوجب مكننة المؤسسات.
وضمن مرتقبات قانون الانتخابات، ما بدأ يتسرب عن اتصالات للعودة بعدد أعضاء مجلس النواب الى 108 نواب، كما تقرر في «الطائف» بداية، وقبل ان يزيدوا هذا العدد عشرين نائبا للترضيات السياسية، وليس لمصلحة التوازن المؤمن أصلا بالعدد الأولي. هذه الفكرة كان أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل الذي ادرج هذا الطرح في خانة الإصلاح والتغيير، وهو ليس تعديلا للدستور انما مجرد نص ممكن إدخاله عبر قانون الانتخابات، لكنه قوبل بنوع من الحذر.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- اتصالات بين السعودية ولبنان لتثبيت موعد زيارة عون للمملكة
- 2017 سنة الانتخابات.. وهدية «العهد» سلة مراسيم وتعيينات
- ملامح انفتاح بين القوات اللبنانية وحزب الله
- عملية سطو مصرفية تنتهي بقتيل ومعتقل
- 2017: انفراجات موعودة بعد إرث انهياري
- مانشيت:أولويات السنة الجديدة ومراسيم النفط أمام الحكومة الأربعاء
- عون: مكننة إدارات الدولة تحارب الفساد
- جلسة دسمة للحكومة الاربعاء ستناقش مراسيم النفط والاتصالات والسدود
- أولى جلسات الحكومة: إقرار مراسيم النفط وإقالة عبد المنعم يوسف
- «الثنائي الشيعي» يفتقد الأوراق في مواجهة «الستين»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)