إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الخارجية: 3 جرحى من اصل لبناني في هجوم اسطنبول وقنصلية لبنان تتابع الاوضاع
المصنفة ايضاً في: لبنان

الخارجية: 3 جرحى من اصل لبناني في هجوم اسطنبول وقنصلية لبنان تتابع الاوضاع

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 81
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الخارجية: 3 جرحى من اصل لبناني في هجوم اسطنبول وقنصلية لبنان تتابع الاوضاع

افادت وزارة الخارجية في بيان "ان قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناد ليلي في مدينة اسطنبول مساء أمس، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم.

 

وتبين ان إصابة معظمهم طفيفة، ويصار الى التأكد من خلو اللوائح الرسمية التي يتوقع صدورها بعد الظهر من أي مفقود أو قتيل لبناني.

 

وعرف من اسماء الجرحى: ابنة النائب اسطفان الدويهي، الشاب فرانسوا الأسمر، وآخر من آل بشراوي.

 

ويتابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجريات الهجوم مع قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، ولا سيما الإصابات التي طاولت الرعايا اللبنانيين".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)