الخارجية: 3 جرحى من اصل لبناني في هجوم اسطنبول وقنصلية لبنان تتابع الاوضاع

افادت وزارة الخارجية في بيان "ان قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناد ليلي في مدينة اسطنبول مساء أمس، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم.

وتبين ان إصابة معظمهم طفيفة، ويصار الى التأكد من خلو اللوائح الرسمية التي يتوقع صدورها بعد الظهر من أي مفقود أو قتيل لبناني.

وعرف من اسماء الجرحى: ابنة النائب اسطفان الدويهي، الشاب فرانسوا الأسمر، وآخر من آل بشراوي.

ويتابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجريات الهجوم مع قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، ولا سيما الإصابات التي طاولت الرعايا اللبنانيين".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام