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عون الى السعودية اولا: لبنان ملتزم بخياراته العربية

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
المصدر: صحيفة السياسة الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عون الى السعودية اولا: لبنان ملتزم بخياراته العربية

أبلغت مصادر وزارية صحيفة “السياسة” الكويتية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيبلغ مجلس الوزراء عزمه على زيارة المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري رفيع، في إطار العمل على تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية والخليجية عامة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة، حيث ينظر إليها لبنان بكثير من الاهتمام، لإعادة تصويب مسار علاقاته مع أشقائه الخليجيين.

 

وشددت المصادر على أن اختيار رئيس الجمهورية المملكة كأول بلد يزوره بعد انتخابه، رسالة واضحة على حرص لبنان على عمقه العربي وأنه ملتزم بخياراته العربية في إطار الجامعة العربية، وأنه يعوّل كثيراً على هذه الزيارة لفتح صفحة جديدة مشرقة مع المملكة ومع سائر دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحيفة السياسة الكويتية

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