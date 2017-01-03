كحول وتلاسن فصفع .. هذا ما جرى بين الجيش وقوى الامن في بيروت!

علم موقع "ليبانون ديبايت" ان تلاسناً كلامياً حاداً وقع بين دراج من قوى الامن أثناء قيامه بواجباته وعنصرين من الجيش اللبناني وهما بحالة السكر الظاهر عند تقاطع النهر – مار مخايل.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، تبين ان الاشكال وقع مساء امس الإثنين اثناء مرور الدراج في المنطقة واذ به يشاهد اثنين تحت تأثير الكحول الامر الذي دفع به الى الترجل عن دراجته والتوجه نحوهما طالباً منهما ابراز هوياتهما او اية مستندات ثبوتية فبادراه بالرفض معرفين عن نفسيهما بانهما عنصرين في الجيش.

الا ان الدراج اراد التأكد من صحة كلامهما حتى يقوم بواجبه على اكمل وجه، فعاود طلب الهوية مرة اخرى لكنهما رفضا الامتثال لاوامره ما دفعه الى ابلاغ غرفة العمليات التي ارسلت بدورها على الفور دورية من استقصاء بيروت الى المكان.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" أنه بعد مراجعة القضاء المختص، حضر رتيب التحقيق من قوى الامن الى المكان وقام باستيضاح العناصر الموجودين عن ماهية الاشكال وعمل على تدوين اسماء عناصر الجيش.

الحكاية لم تنته هنا، فالمفاجأة الكبرى كانت عند حضور دورية من مخابرات الجيش الى موقع الاشكال برئاسة رتيب الذي عمل بدوره على سحب البطاقة العسكرية العائدة لاحد عناصر الجيش من يد رتيب التحقيق، فيما اعلمه العنصر الآخر بان البطاقة العسكرية الخاصة به تم كسرها من قبل دورية الاستقصاء.

وفور سماع رتيب المخابرات هذا الكلام، امسك سترة احد عناصر الاستقصاء ودفعه نحوه وصفعه على وجهه ثم اخذ عناصر الجيش وهما بحالة السكر الظاهر عنوةً وغادروا المكان كأن شيئاً لم يكن.

ما حصل بين زملاء مؤسسة عسكرية معيب والافضل ان تبقى كلمة الفصل للقضاء الذي باشر تحقيقاته للتحقق من وقائع وحيثيات ما جرى.

المصدر: ليبانون ديبايت