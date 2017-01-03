- معركة “تعطيش” دمشق هل تنسف اتفاق وقف اطلاق النار؟ وما هو بديل الفصائل التي جمدت مشاركتها في مؤتمر الاستانة؟ ولماذا بدأ القصف لأدلب قبل تدمر؟ أسئلة تحدد اجاباتها ملامح المشهد السوري في العام الجديد
- عون يشغل مقعد لبنان في القمة العربية المقبلة و6 وزراء في الوفد الرئاسي إلى الرياض الإثنين
- الرياشي: التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات والآداب الإعلامية
- هل هناك خلل ما في أجهزة الأمن التركية؟!.. هكذا تناولتها الصحافة بعد مذبحة "رأس السنة" في إسطنبول
- كحول وتلاسن فصفع .. هذا ما جرى بين الجيش وقوى الامن في بيروت!
- عمالقة النفط في مواجهة ترامب.. الشركات الأميركية ستحمي مصالحها من إصلاحٍ ضريبي قدَّمه الجمهوريون
- في العام الجديد.. السنترلينك "يبْتَز" الأستراليين
- قطاع العقارات في أستراليا 2017.. منازل أغلى وشقق أرخص
- صحافي تركي يفجّر مفاجأة.. 5 معلومات لم تكشف عن هجوم "لا رينا"
- تفاصيل القبض على ملكة جمال لبنان في أستراليا وتجريدها من اللقب
- أول فيديو "سيلفي" لمنفذ هجوم اسطنبول.. وابتسامة باردة
- حروب أهليّة شاملة... إنّما بتفاؤل!
- الجيش الحر يجمد "أستانة".. ويحمل موسكو والأسد المسؤولية
- عون الى السعودية اولا: لبنان ملتزم بخياراته العربية
- "حزب الله" يتهيأ لـ"انسحاب إجباري" من سوريا!
- اتصالات داخل “8 آذار”… سوريا عائدة إلى لبنان!
- توقعات الأبراج ليوم January 3, 2017
- الانتخابات اللبنانية بين القانون الحالي أو التأجيل و«اللقاء الديموقراطي» يواجه «النسبية»
- الدولة تبرز تماسكها في مواجهة المأساة عون ووفد وزاري الاثنين الى الرياض
- إتفاق السلام في سوريا
- حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2017
- شهداء وجرحى هجوم اسطنبول وصلوا الى بيروت... اسى واستقبال رسمي
- ما هو “الجديد” الذي حمله بيان “الدولة الإسلامية” عن هجوم إسطنبول؟ ولماذا يطالب “البغدادي” خلاياه النائمة بالتحرك الآن؟ ولماذا التحريض على استهداف المنشآت النفطية والمصالح الغربية في الدول العربية؟ ولماذا هذا الحقد على اردوغان؟
- روسيا تمنع الأسد من إلقاء خطاب الانتصار في حلب
- بالفيديو.. ابو سن يعود لكريستينا ولكن بضوابط شرعية تعلمها من السجن !
الرياشي: التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات والآداب الإعلامية
أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي انه «بصدد التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات والآداب الإعلامية، كقانون الآداب الطبية، لأنه لا ينقصنا شيء من الحرية والموضوعات والاحتراف والتجانس مع الثقافة العامة، ولكن من المؤكد أننا بحاجة الى ضوابط أدبية وأخلاقية».
وإذ أوضح انه «لا يوجه اي تجريح بحق أحد، فهم يعملون (الإعلاميون) واجباتهم»، لفت الى انه «سيضع القانون، ليقر في مجلس النواب، ويصبح ساري المفعول، كقانون ملزم».
كلام الرياشي جاء خلال حديث متلفز كشف فيه عن «حدوث بلبلة بالأمس، خلال تغطية الأخبار، ولذلك ارتأينا ان نضع حدا فاصلا بين الموضوعية واحترام الخصوصية»، مؤكدا انه «ليس هناك من مشهد معين استفزه، بل دخول بعض الاعلاميين الى منازل أهالي الشهداء المفجوعين، ونقل ما يجري من دون استثناء، من بكاء وغيره، مما خرق الخصوصية البيتية والحميمية».
ولفت الى ان «البث المباشر ليس هو الضرر، بل نقل الأخبار والمعلومات المغلوطة، هي التي تضر الرأي العام».
وختم داعيا اللبنانيين الى «الاستمرار بالسهر والفرح، لأن هذا البلد ولد ليحمي حضارة الحياة، والشهداء هم شهداء الحياة، وحقهم بالحياة».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- عون يشغل مقعد لبنان في القمة العربية المقبلة و6 وزراء في الوفد الرئاسي إلى الرياض الإثنين
- الرياشي: التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات والآداب الإعلامية
- كحول وتلاسن فصفع .. هذا ما جرى بين الجيش وقوى الامن في بيروت!
- عون الى السعودية اولا: لبنان ملتزم بخياراته العربية
- اتصالات داخل “8 آذار”… سوريا عائدة إلى لبنان!
- الانتخابات اللبنانية بين القانون الحالي أو التأجيل و«اللقاء الديموقراطي» يواجه «النسبية»
- الدولة تبرز تماسكها في مواجهة المأساة عون ووفد وزاري الاثنين الى الرياض
- شهداء وجرحى هجوم اسطنبول وصلوا الى بيروت... اسى واستقبال رسمي
- مجلس وزراء منتج غداً.. وعون إلى الرياض الاثنين
- طائرة لبنانية أعادت جثامين الضحايا والجرحى من إسطنبول
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)