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اللواء إبراهيم: لبنان مُحصّن أمنياً

آخر تحديث: منذ 15 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان «لبنان محصن أمنيا بالمقارنة مع دول المنطقة لعدة اسباب، أهمها ان اللبنانيين الذين عايشوا الحرب الأهلية يعرفون أهوالها ويؤمنون بأن الاختلافات لا تحل إلا بالحوار، كما ان المجتمع اللبناني بغالبيته لا يشكل بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية الهدامة، اضافة الى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والغطاء السياسي المؤمن لهذا التنسيق».

 

وأشار ابراهيم خلال لقائه مع ضباط الأمن العام الى ان «المديرية العامة للأمن العام على تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية العالمية لحماية لبنان من الخطر الإرهابي وأن المديرية في هذا المجال ليست بموقع المتلقي فقط إنما هي في كثير من الأحيان تقوم بتزويد أجهزة أمنية عالمية بالمعلومات».

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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