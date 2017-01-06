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بالتفاصيل.. طلال سلمان أسقط عرضاً لإنقاذ السفير

آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
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بالتفاصيل.. طلال سلمان أسقط عرضاً لإنقاذ السفير

علم موقع "ليبانون ديبايت" أن جهة سياسية نافذة حاولت إنقاذ صحيفة السفير قبل فترة مقابل تقديم عرض مالي لها.

 

وبحسب المصادر، فإن الجهة طلبت شراء الإمتياز الذي يملكه الأستاذ طلال سلمان من أجل تأمين إستمراريتها لكن سلمان طلب مبلغ يقارب الـ40 مليون دولار من أجل بيعه وهو ما رفضته الجهة وإستغربت طرحه.

 

المعلومة هذه وصلت أصداؤها إلى عائلة "السفير" التي إستغربت رفع سقف السعر وكان هناك نية مقصودة بعدم البيع رغم كل الطروحات.

المصدر: ليبانون ديبايت

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