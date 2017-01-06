المدعي العام اللبناني يعتبر أن الانتماء لـ«الجيش الحر» ليس جرماً يعاقب عليه

سجل المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في بيروت هاني الحجار موقفا قانونيا سيكون له ارتداداته على ملف الموقوفين غير اللبنانيين امام المحاكم اللبنانية والعسكرية منها خصوصا، بجرائم ارهاب، تمثل برفضه توجيه التهمة في لبنان الى مواطن سوري يدعى ماهر قاسم لأن ما نسب اليه لا تشمله الصلاحية الذاتية التي تولي القضاء اللبناني صلاحية محاكمته.

وكان الموقوف قاسم اعترف بانتمائه الى الجيش الحر في سورية، نافيا ارتكابه اي جرم في لبنان.

وقال القاضي الحجار ان المسألة تتعلق بمشاركة المتهم بالنزاع القائم في سورية، وهو لم يقم بنشاط في لبنان، والمشاركة بأي اعمال يرتكبها غير اللبناني خارج لبنان غير مشمولة بالصلاحية الذاتية للقضاء اللبناني.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية