ماذا قال الضابط الاوروبي لنائب لبناني ؟

علم موقع( ليبانون تاور ) من مصادر خاصة ، ان احد النواب اللبنانيين، تقدم بطلب للحصول على جنسية دولة اوروبية ، وطلبت منه السلطات الامنية في هذه الدولة أن يملأ استمارة بكافة المعلومات عنه وعن مداخيله المالية .

خلال مقابلة النائب مع ضابط الامن الاوروبي المكلف بالموافقة الاولية على منح الجنسية، تبين للضابط ان النائب اقر بأن مداخيله المالية هي فقط من راتبه في مجلس النواب، الا ان الضابط واجه النائب بما لديه من معلومات عن املاكه في الدولة الاوروبية وعن أرصدته في مصارف في احدى الدول،وعن مصادره المالية من التجارة، ومن مساعدات كانت مرسلة لبعض الجهات والجمعيات الانسانية، مؤكدا للنائب انه لن يوافق على منحه الجنسية، لانه لم يعط المعلومات الصحيحة عن مداخيله، وعن حالته الاجتماعية ، مؤكدا للنائب انه لن يحصل على جنسية الدولة حتى بعد تسلم ضابط آخر مكانه ، لان الملف( الذي يتضمن الرفض) بات ساري المفعول لعشرات السنين .

المصدر: ليبانون تاور