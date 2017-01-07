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شارل جبور: راحو عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن! عرفتوا مين؟"

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون تاور
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 93
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شارل جبور: راحو عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن! عرفتوا مين؟&quot;

يبدو ان الكيل طفح مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” شارل جبور من بعض الجهات الحزبية لخلافات سياسية حول بعض القضايا، فجاء موقفه عبر صفحته على ( الفايسبوك) نارياً متخطياً ربما الخطوط الحمر. جبور وباللهجة الدارجة كتب عبر صفحته على الفايسبوك :

"راحوا عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن، قتلوا طوني فرنجية وحطوها بضهر غيرن، بيتحملو مسؤولية الدم المسيحي- المسيحي وحطوها بضهر غيرن، عملوا صبرا وشاتيلا وحطوها بضهر غيرن، بيتحملوا مسؤولية مباشرة عن حرب الجبل، استجدوا التمديد من حافظ الأسد ولما فشلوا تأملوا يرجعوا عا الكرسي عن طريق الاقتتال المسيحي-المسيحي، مزايدات بالشكل وتنازلات تحت الطاولة، تنظير بالفدرالية حسب الحاجة، مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار، لا مبادئ ولا رؤية ولا وطنية، عندن عقدي وحدي بالحياة(...) عرفتوا مين؟"

المصدر: ليبانون تاور

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