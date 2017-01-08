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حملة «سكّر خطك» اليوم: الهاشتاغ الذي أصبح مواجهة
هل ستنجح حملة «سكّر خطك» لمقاطعة شركتي الاتصالات الخلوية اليوم فيقفل اللبنانيون هواتفهم بهدف إجبار القيمين على الشركتين («ألفا» و«تاتش») تخفيض أسعار الاتصالات والانترنت؟ الأرجح انه ما من إحصاءات «رسمية» ستصدر لتؤكد نجاح الحملة أو فشلها، ولكن الأكيد انها لن تمر مرور الكرام ولابد ان تشكل ورقة ضغط على المعنيين.
الفكرة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بسرعة على شكل «هاشتاغ»، وتقضي بأن يغلق المشاركون خطوطهم اليوم الاحد من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا ووضع الهواتف بوضعية الطيران (Flight Mode) والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر الواي فاي.
«الأنباء» تحدثت الى أحد أركان الحملة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عباس زهري فأشار الى ان «الفكرة تعود الى شهر اكتوبر 2016، ولكننا عندما رأينا ان بوادر الحلحلة الرئاسية باتت قريبة، قلنا إنه لا داعي لإطلاق حملة ضد وزير سيرحل.
فانتظرنا الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
ومن ابرز أهداف الحملة بحسب زهري «إلغاء الشحن الإجباري الشهري للخطوط المدفوعة مسبقا وإلغاء كلفة خدمة كشف رقم المتصل للخطوط الثابتة والتي تبلغ 4 دولارات شهريا».
وأكد ان الحملة «غير مسيسة لأنها تعني كل اللبنانيين الذين هم جميعهم متضررون.
هذا مطلب شعبي»، متسائلا «لماذا لا يكون الخط المدفوع سلفا لمدى الحياة أو اقله لمدة سنة كما في الخارج؟ دون ان ننسى ان شبكاتنا هي من أسوأ شبكات الخليوي في العالم».
وتجدر الاشارة الى انه في لبنان نحو 4 ملايين و500 ألف خط خلوي اكثر من 85% منها مسبقة الدفع.
ولكن زهري يقول ان «السوشال ميديا تخدعنا أحيانا»، أي ان ما يلاقي رواجا كبيرا على «تويتر» أو «فيسبوك» قد لا يترجم فعليا على أرض الواقع.
ويؤكد ان هذه الخطوة لن تبقى يتيمة «فالخطوة الثانية هي ان نقاطع في يوم عمل وليس في عطلة نهاية الأسبوع ما سيلحق خسائر اكبر بالشركتين».
من جهة أخرى، اقترح ان «تدخل شركات جديدة الى السوق لتعزيز التنافس، والسماح للمشتركين بتغيير الشركة المشغلة لتحفيزها على تقديم عروض أفضل».
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