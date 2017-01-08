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آلان عون: زيارة الرياض ستفتح صفحة جديدة وتعيد العلاقات إلى واقعها الطبيعي
قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون ان زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية ستفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية وستؤسس لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين وبالتالي بين لبنان وسائر دول الخليج.
وأكد لـ «الأنباء» ان اهمية هذه الزيارة تكمن في انها ستعيد العلاقات الى واقعها الطبيعي والتاريخي وهو ما سيحصل تدريجيا بدءا من انهاء المقاطعة السعودية، ومن سائر دول الخليج للبنان، وإزالة كل التدابير السلبية بحقه بعدما تدهورت العلاقات بين بيروت وعواصم دول الخليج بسبب الاشتباك الاقليمي في السنوات الاخيرة.
النائب عون ينقل حرص الرئيس عون والتيار الوطني الحر وكل اللبنانيين، على عودة العلاقات الى طبيعتها والأمور الى نصابها بين لبنان ودول الخليج التي وقفت الى جانب لبنان واللبنانيين في كل المراحل والمحطات والتي قدمت لهم المساعدات على مختلف الصعد.
وبتقدير عون فإن الزيارة الى السعودية والتي ستليها زيارات الى اكثر من دولة خليجية وعربية، ستؤدي الى عودة سعودية وخليجية الى لبنان بشكل تدريجي وعلى المستويات كافة وصولا الى استعادة واقع الاخوة المترسخة.
فاللبنانيون يتطلعون الى أن تكون البلدان العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الى جانب لبنان وكل اللبنانيين من دون استثناء مهما اختلفت انتماءاتهم.
فتباعد الخيارات الإقليمية بين المملكة وقسم من اللبنانيين، يجب أن يبقى ضمن ضوابط، ولا ينعكس توترا على العلاقات الثنائية بين البلدين.
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