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أطلق قذيفة في الضاحية بعد إشكال باصات!
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 93
قيّم هذا المقال/الخبر:
أفاد مراسل موقع "ليبانون ديبايت" في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن إشكالاً وقع بين سائقين على أوتوستراد السيد هادي نصرالله نتيجة خلافات حول حافلات "باصات" تطور إلى تضارب وإطلاق نار.
وأشار مراسلنا، أن أحد السائق لم يتحمل "فورة غضبه" فتوجه نحو منزله محضراً قاذف من نوع "ار بي جي" ونيته إحراق أحد الباصات لكن التدخلات من الموجودين حالت دون ذلك فلجأ للتنفيس عن غضبه من خلال إطلاق القذيفة في الهواء، ما تسبب بدوي قوي في أجواء المنطقة خيل للبعض حصول تفجير ما!
المصدر: ليبانون ديبايت
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