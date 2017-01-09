مجلس الوزراء برئاسة الحريري الأربعاء

يدرس رئيس الحكومة سعد الحريري إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسته بعد غد الأربعاء تخصص لنقل الاعتمادات وإجراءات أخرى ملحة.

وعلمت «الأنباء» ان الرئيس الحريري أطلع رئيس الجمهورية على رغبته قبل أن يغادر إلى الرياض وبصحبته سبعة وزراء من أصل الثلاثين وزيرا. ويتطلب انعقاد الجلسة حضور 16 وزيرا، أي النصف زائد واحد.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية