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ريفي: القضية تجمعني بالحريري لا الصورة وأقول للمشنوق «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله»

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ريفي: القضية تجمعني بالحريري لا الصورة وأقول للمشنوق «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله»
﻿اللواء أشرف ريفي مستقبلا وفودا شعبية في طرابلس مستنكرة لتوقيف مرافقه عمر بحر (محمود الطويل)﻿

رأى وزير العدل السابق اشرف ريفي ان «أحدهم حاول التهويل علي بنزع الحماية الأمنية وهذا لن يخيفني»، محملا وزير الداخلية نهاد المشنوق «مسؤولية حياتي».

 

كما توجه الى المشنوق قائلا: «أعلم سعيك لإرضاء حزب الله وأنت مشبوه مشبوه ورمز للفساد والعمالة في الوطن»، مضيفا: «كنت من فريقنا ولم تعد من هذا الفريق، ونحن نرسم علامات استفهام كبرى حول نزاهتك، أنت فاسد ومشبوه وانا مسؤول عن كلامي».

 

وردا على سؤال حول مساع لتقريب وجهات النظر بينه وبين الرئيس سعد الحريري قال ريفي لـ «الأنباء»: قلت للسعاة ان القضية الوطنية تجمعنا وليست الصورة وأنا لا التقي مع الشيخ سعد في مواقفه الأخيرة.

 

وردت أوساط وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر قناة الـ MTV على تصريحات الوزير السابق اشرف ريفي الذي اتهمه فيها بالفساد والعمالة، واصفة اياها بـ «التفاهات».

 

ولفتت الى ان شعبة المعلومات قامت بواجبها عندما قامت باعتقال عمر بحر مرافق ريفي.

 

كما أصدرت المديرية العامة للأمن الداخلي بيانا تحدثت فيه عن المخالفات المسلكية للمؤهل عمر البحر المفصول الى مكتب الوزير ريفي، والتي تتمثل بالسفر مع ريفي الى الخارج دون اذن المديرية، والقيام بأنشطة سياسية لصالح ريفي ومحاولة الاستحصال على جواز سفر مدني دون علم المديرية.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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