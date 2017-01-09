رياشي: البعض تجاوز حد الآداب الإعلامية وسنضع قانون للآداب الاعلامية

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن البعض تجاوز حد الآداب الإعلامية وسنضع قانون للآداب الاعلامية، مشيراً الى "اننا سنعمل على اعداد قوانين تتعلق بهذا الأمر وبالصحافة الورقية، وكلها مسودات ستصدر حوالي هذا الشهر".

المصدر: بيروت برس