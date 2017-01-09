أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017

النهار





لا تتوقّع أوساط سياسيّة حصول اتصالات مباشرة بين "حزب الله" و"القوات اللبنانية" إلّا بعد عودة مقاتلي الأوّل من سوريا.





سئل أحد العاملين مع الوزير أشرف ريفي عن العلاقة مع فرع المعلومات في قوى الأمن فقال: "علاقتي الشخصيّة مقبولة أمّا بين الكبار فهي سيّئة جداً".





قال ديبلوماسي أوروبي إن مشاركة "حزب الله" في الحكومة ليست مهمّة بقدر القرارات التي تصدر عن تلك الحكومة.





على رغم منعها أطلقت أمس "حركة حماة الديار" بياناً اتخذ طابعاً سياسيّاً، إذ طالب بمحاسبة جهات سياسيّة تغطّي موظّفين اتّهمتهم بالفساد.







المستقبل





يقال





إن مرجعاً نيابياً قال في مجلس خاص إن القوى السياسية كافة محكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وأنه رغم ضيق الوقت المتبقي لا يزال هناك بعضٌ كافٍ من الوقت لإنجاز قانون جديد.







اللواء





فوجئت فاعليات شمالية بحملة تعليق صور لوزير سيادي مع رئيس الحكومة على الطرقات بين شكا وحلبا من دون أن تعرف إذا كانت مقدمة لجولة ينوي الوزير القيام بها إلى المنطقة!





وزير سابق تمّ تعيينه مستشاراً لمرجع رسمي للاستفادة من "خبرته" في التواصل مع الإعلام والمواقع الألكترونية… وبعض الأطراف السياسية!





تخشى شخصيات سياسية بارزة أن تتحوّل بعض القرارات في العهد الجديد إلى أعراف تتعارض مع بعض بنود الدستور نصاً وروحاً!







الجمهورية





قال وزير في الحكومة إن هناك اتفاقاً واضحاً بين كتلٍ سياسية وازنة على إمرار مراسيم النفط.





نجحت القوى الأمنية بالقبض على رأس خيط الشبكة والجهة التي تقف وراء المسؤولية عن نشر الشائعات الخميس الماضي عن شاحنات تفرغ حمولاتها من مادة البنزين على الطرق.





أدّت الإتصالات السياسية الى إتفاق على إسم لتولّي منصب حسّاس أثار خلافات في المرحلة السابقة.







البناء





أكد وزير سابق بارز أمام زواره من الصحافيين في عطلة نهاية الأسبوع أنّ البعض لم يستوعب بعد حجم قوة الدفع التي جعلت لبنان خلال أقلّ من شهرين يتخطى أزمة استمرت سنتين ونصف السنة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة ، مشدّداً على أنّ هذه القوة سوف تستمرّ بالدفع في اتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يكون أساسه نظام الاقتراع النسبي…

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام