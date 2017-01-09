الشرق: عون في زيارة تاريخية الى السعودية اليوم

كتبت صحيفة "الشرق" تقول: تتجه الأنظار اليوم إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية مفتتحاً منها جولته الرئاسية الخارجية، ويرافقه إلى المملكة كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف والمالية علي حسن خليل والتربية مروان حماده والإعلام ملحم الرياشي والاقتصاد والتجارة رائد خوري، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.





وعن الزيارة، أوضحت أوساط القصر الجمهوري أنها تبدأ مساء اليوم الاثنين وستشهد خلوة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية، تليها محادثات موسعة بين الجانبين والوفد المرافق، كما سيقيم العاهل السعودي مأدبة غداء على شرف عون، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات بين الوفد اللبناني وشخصيات قيادية ووزارية سعودية، على أن يلتقي رئيس الجمهورية كذلك أبناء الجالية اللبنانية ورجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في المملكة.





وإذ أشارت أوساط بعبدا الى أنّ عون سينتقل من السعودية إلى الدوحة الأربعاء المقبل لإجراء محادثات رسمية مع القيادة القطرية على أن يعود بعدها إلى بيروت، لفت في المعلومات المتوافرة حول الزيارة والمستندة إلى تأكيد رئيس الجمهورية نفسه أمام أهالي العسكريين المخطوفين نهار الخميس الفائت، أنّ عون يعتزم خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين إثارة قضية العسكريين الأسرى لدى تنظيم "داعش" من زاوية البحث في إمكانية استئناف الدوحة وساطتها في هذه القضية الوطنية والمساهمة في الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم.





عون وقع مرسوم فتح





عقد استثنائي لمجلس النواب





وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 23 تاريخ 7 كانون الثاني 2017، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الجاري ويختتم في 20 آذار المقبل ضمنا. وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالاتي:





- مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.





- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.





- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.





- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.





وكان الرئيس عون اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على فتح العقد الاستثنائي الذي يستمر عمليا حتى تاريخ بدء العقد العادي الاول لمجلس النواب.





الأنظار شاخصة إلى زيارة عون "التاريخية" الى المملكة السعودية اليوم





مراد: سنشهد عودة لافتة للمستثمرين والسياح السعوديين إلى لبنان





تأتي زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية اليوم، في مرحلة مهمة، "تحمل آمالاً في فتح صفحة جديدة بين لبنان والمملكة تُتوّج بعودة الأشقاء السعوديين إلى زيارة بلدهم الثاني لبنان" بحسب مجلس العمل والإستثمار اللبناني الذي يشاركه الرأي الوسطان الرسمي والشعبي في لبنان، خصوصاً أن موضوع الهبة السعودية للجيش سيكون على جدول أعمال محادثات الرئيس اللبناني في المملكة. كما أن الآمال معلقة على تحقيق إيجابيات عدة من خلال هذه الزيارة على صعيد تحسين مستوى العلاقات وتطويرها بين الجانبين في مختلف المجالات.





إذ من المأمول أن يكون للزيارة تأثير إيجابي على قطاع الأعمال والإستثمار بين البلدين، إذ من المرتقب أن يعقد الرئيس عون والوفد المرافق خلالها، لقاءات مع رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين.





الجالية اللبنانية في الخليج والسعودية تبدي ارتياحاً لافتاً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الرياض ثم قطر، لما لها من تأثير كبير في إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية إلى طبيعتها وإضفاء أجواء الراحة والطمأنينة لدى اللبنانيين العاملين في الخليج.





وفي هذا السياق، تحدث رجل الأعمال العامل في جدة كميل مراد إلى "الشرق" عن مفاعيل زيارة عون إلى الرياض، فقال: هذه الزيارة حدث مهم جداً لكنها في الوقت ذاته أمر طبيعي، لأن لا خصامَ بين الأخوة ولا قطيعة. فنحن كلبنانيين مقيمين في المملكة منذ 40 سنة، نعتبر أن عمقنا التاريخي والسياسي والإقتصادي هو في السعودية، لأن المملكة لم تقدّم إلى لبنان إلا الخير، ومن الطبيعي أن اليد التي تُمدّ لا يمكن إلا المحافظة عليها رغم كل الأمور التي حصلت بخطأ، ونحن تجاوزناها ونقول إن وفاءنا كبير جداً للمملكة لأنها أعطت وما زالت في وقت المحنة والرخاء، جعلتنا لم نشعر يوماً بحصول خطأ أو هفوة، ونحن تحديداً المقيمين على أرض المملكة لم نعامَل معاملة سيئة إطلاقاً لا من قِبَل الحكم ولا من الحكومة أو الشعب السعودي. إذ أن تعرّض بعض الإعلام اللبناني للحكم في المملكة، من الطبيعي أن يثير غيرة الجانب السعودي الذي لم يبادر إلى أذيّة اللبناني الموجود على الأراضي السعودية ولا التطاول عليه، إنما سجّل نوعاً من التحفظ وليس الخصومة.





وتابع: كل ذلك يدفعنا إلى القول إننا أوفياء للمملكة العربية السعودية. والرئيس عون يشعر بأن لبنان من دون المملكة يمشي كالطفل المتعثر، فالسعودية تساعد الجيش اللبناني ونحو 500 قرية في الجنوب وتقدّم مساعدات غير محدودة للبنان، هل نستطيع أن نقول لها غير شكراً! واعتبر أن "الملك سلمان جاء في ظروف عصيبة تمر بها الأمّة العربية من النواحي كافة، سواء على الصعيد الإقليمي أو سوريا واليمن تحديداً، أو على الصعيد الإقتصادي العالمي".





ولفت إلى أن "العلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان لم ولا تنقطع بل على العكس يعمل الجانبان على المحافظة عليها وتعزيزها، ونحن اللبنانيين العاملين في السعودية نشعر بطمأنينة، وما يربط لبنان بالمملكة لا يعكّره بعض الأقلام والأصوات.





"انطلاقة جديدة للعهد تبشّر بالخير"





وعما تلمّسه وفد رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية لدى جولته على المسؤولين اللبنانيين والتي شملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أثنى مراد على انطلاقة العهد الجديد في لبنان بهذا القدِر من الزخم، وقال: إنها بداية نموذج العهد الجديد والذي يحمل نوعا ًمن الوحدة والمحبة، وظاهرة أولى لإعادة بناء دولة في لبنان نطمح إليها جميعاً، وهذا ما يبشّر بالخير، خصوصاً مشهد الوفد الرسمي اللبناني برئاسة الرئيس الحريري مستقبلاً الطائرة التي تقلّ القتلى والجرحى المصابين في حادثة ملهى "رينا" في تركيا.





وأضاف: خلال جولتنا على المسؤولين اللبنانيين، لمسنا تقديرهم جميعاً لأهمية زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية. لن نعتبر أن هذه الخطوة تستدعي الدهشة، بل على العكس إنها تعكس المحبة المشتركة التاريخية بين البلدين. فلبنان هو النافذة المطلّة على الحضارة العربية التي نعتزّ بها.





وعما سيتغيّر في واقع رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية، بعد زيارة الرئيس عون إلى الرياض، قال: لم يتعرّض لنا أحد يوماً، إذ عندما أُطلقت بعض الأبواق، فكان من الطبيعي أن يحافظ أي إنسان على محيطه الآمن، فهل من المعقول أن أسكن عند شخص وأشتمه؟! وما تغيّر اليوم مع هذه الزيارة، هو أن مَن كان عاتباً عليّ جراء تلك الأبواق، سيعود ويحضنني مجدداً، علماً أن المملكة لم تغضب مرة على اللبنانيين الموجودين على أراضيها.





وأعلن أن رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية، يعلّقون آمالاً كثيرة على زيارة عون إلى المملكة، و"أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويعود ضخّ مياه العلاقات بزخم بين البلدين".





"التفاتة اقتصادية جديّة نحو لبنان"





وعما إذا كان يتوقع عودة الإستثمارات السعودية إلى لبنان بعد هذه الزيارة التاريخية، قال مراد: يتطلّع رجال الأعمال في العالم دائماً إلى الأمن لأن رأس المال جبان، إذ ينشدون الأمن والأمان والإستقرار. ففي لبنان الإستقرار الأمني موجود وهو اليوم البلد الأكثر أماناً على الإطلاق، لا سيما على سبيل المثال إحباط مخابرات الجيش اللبناني بعض العمليات الإرهابية التي كانت تحضّر لتنفيذها على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي رفع معنوياتنا في العالم العربي. من هنا، ننتظر التفاتة جديّة نحو لبنان وبالتأكيد سيعود عدد كبير من المستثمرين السعوديين إلى الإستثمار في لبنان وهم يحبّون هذا البلد كثيراً، ولم يعلنوا مرة مقاطعتهم له إنما وضعوه على لائحة الإنتظار وبقيت عيونهم شاخصة نحو لبنان الذي يشكّل معبراً في اتجاه إعمار سوريا، وسيكون محطة سياحية بامتياز حيث السياحة الإستشفائية وغيرها. ونترقب أن يعطي العاهل السعودي الضوء الأخضر إنذاراً بعودة لبنان إلى الحاضنة العربية وسيبقى ضمن اهتمام المملكة ومحبتها. كذلك ننتظر مجيء المواطنين السعوديين بأعداد كبيرة إلى لبنان في موسم التزلّج وبداية فصل الصيف، تماماً كما كانوا سابقاً.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام