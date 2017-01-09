- جنبلاط يسعّر الحرب على النسبية ويهاجم «ممثل العلوج»
- الحريري الرابع
- عودة السلطة إلى «صِباها»
- ريفي يستأنف معركته مع «المستقبل»... ولا يجرؤ على مهاجمة الحريري
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017
- الكتائب ــ سوريا: لقاء عابر؟
- القوات للكتائب: كلّ واحد يعرف حجمو
- الديار: تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة تراجع "فيتو" 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة
- البناء: تفاهم سوري إيراني على خريطة طريق أستانة... وفرنسا تدقّ الأبواب عون إلى السعودية وقطر والملفات: السياحة والإبعاد والسلاح والعسكريون سجال ريفي المشنوق بين "العميل" و"التافه"... ونجاح يوم مقاطعة الخلوي
- الشرق: عون في زيارة تاريخية الى السعودية اليوم
- الانوار: لبنان يعلق اهمية كبيرة على زيارة عون الى السعودية
- المستقبل: مجلس الوزراء في السرايا الأربعاء وعلى جدول أعماله استكمال مراسيم النفط عون في السعودية: إعادة وصل ما انقطع
- اللواء: عون في السعودية اليوم: عودة الروح إلى العلاقات التاريخية إرتياح إقتصادي لأجندة التفاهمات المتوقعة.. ومجلس الوزراء في السراي يعدّل نظام هيئة النفط
- رؤية فلسفية: الثقافة لا تنشأ بقرارات فوقية
- توقعات الأبراج ليوم January 9, 2017
- إشكاليّات سُنّية أمام التسوية الشيعيّة
- مقالات التسليم بتدخل روسيا في انتخاب ترامب ينسحب على قيادة تعددية ومكاسب لموسكو
- لبنان اليوم في السعودية ونجاح حملة "سكِّر خطَّك"
- عون في الرياض اليوم يلتقي الملك سلمان وأمل بعودة لبنان إلى الخريطة الخليجية
- مانشيت:لبنان لترميم علاقاته بالخليج... وإجراءات مشددة في الضاحية
- لأن "لبنان الحياد قوّة له وللعرب" هل يضع عون حجر الأساس له؟
- عون في السعودية يكرّس التوازن الإقليمي ويُعيد البلاد إلى الحضن العربي
- هل أوقَفوا تقاسُم الجبنة؟
- قانون الإنتخاب الجديد ينتظر التسوية السوريّة
- الخوف من الارهاب وارد إذا تعثرت مساعي السلام
الانوار: لبنان يعلق اهمية كبيرة على زيارة عون الى السعودية
كتبت صحيفة "الانوار" تقول: يبدأ الرئيس ميشال عون اليوم زيارته المنتظرة الى السعودية التي سيلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين السعوديين، وسط توقعات رسمية بأن يكون لها نتائج ايجابية على صعيد العلاقات بين البلدين، وعودة السعوديين والخليجيين الى لبنان.
وسيرافق الرئيس عون في زيارته، ثمانية وزراء يبحثون مع نظرائهم العلاقات الثنائية، ويتخلل الزيارة لقاء اقتصادي دعا اليه وزير الاقتصاد والتجارة بمشاركة 300 رجل اعمال سعودي ولبناني.
احياء الرصيد العربي
وقد اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الرئيس ميشال عون بتصرفه وانفتاحه على مختلف الجهات، سيساهم في إعادة إحياء رصيد لبنان العربي والدولي بعد سنوات من الاهتزاز والارتباك وخصوصا أن الرئيس لم يأت للقيام بمواجهات.
وقال أن زيارة الرئيس عون المقبلة إلى كل من الرياض والدوحة والزيارات اللاحقة، لا بد من أن تحمل نتائج ايجابية ومفيدة للبنان، متوقعا أن تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة.
وقال النائب نضال طعمة أن الجولة الخليجية لرئيس البلاد تعيد لبنان إلى قلب العالم العربي، وتحدد موقعه وهويته الثابتين، ما يعيد للبلد دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت مصادر تيار المستقبل ان الزيارة تكتسب اهمية خاصة كونها الاولى لرئيس الجمهورية الى الخارج، ومن شأنها ان تفتح المجال لصفحة جديدة في مسار العلاقات. واضافت ان مواضيع البحث ستتركز على ملف تسليح الجيش، واعادة احياء الهبة السعودية للبنان، والتبادل التجاري بين البلدين، وعودة السياح الخليجيين الى لبنان.
وذكرت مصادر التيار الحر عبر قناة otv: لاكثر من سبب تتجه الانظار الى الرياض، ليس لأنها الزيارة الاولى للعماد ميشال عون رئيسا، وليس لأنها زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية، بل لأن كل ظروف الزيارة استثنائية. استثنائية هي في تاريخ العلاقة بين الطرفين: اشخاصا وبلدين، واستثنائية في واقع العلاقة بين الدولتين، واستثنائية في مستقبل ما يمكن لهذه الزيارة ان تحمله من نتائج وتطلعات. يكفي استعراض ملفات المحادثات المرتقبة بين ثلث الحكومة اللبنانية تقريبا، وبين نظرائهم السعوديين: اوضاع نحو 250 الف لبناني يعملون في السعودية، احوالهم وظروف عملهم وعلم اولادهم، ثم اوضاع التبادل التجاري بين اقتصادين متكاملين في نواح كثيرة، فضلا عن انتظار مصير هبة التسليح الشهيرة للجيش اللبناني، وصولا الى اوضاع المنطقة.
الدورة الاستثنائية
وكان رئيس الجمهورية وقّع السبت الماضي المرسوم رقم 23 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الحالي ويختتم في 20 آذار المقبل ضمنا.
وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالاتي:
- مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.
- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ومع بدء الدورة الاستثنائية اليوم، فان الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، لأن الوقت يضغط، وامام مجلس النواب اسابيع معدودة لاجتراح قانون جديد يقوم على اشلاء قانون الستين الذي يبدو انه ما زال حيا يرزق وان البعض لا يريد دفنه.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- توقعات الأبراج ليوم January 9, 2017
- كتاب "سيرة حياة بيريس" يكشف خبايا وخفايا لقائه بجنبلاط
- مقالات التسليم بتدخل روسيا في انتخاب ترامب ينسحب على قيادة تعددية ومكاسب لموسكو
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- جنبلاط يسعّر الحرب على النسبية ويهاجم «ممثل العلوج»
- ريفي يستأنف معركته مع «المستقبل»... ولا يجرؤ على مهاجمة الحريري
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017
- الكتائب ــ سوريا: لقاء عابر؟
- القوات للكتائب: كلّ واحد يعرف حجمو
- الديار: تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة تراجع "فيتو" 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة
- البناء: تفاهم سوري إيراني على خريطة طريق أستانة... وفرنسا تدقّ الأبواب عون إلى السعودية وقطر والملفات: السياحة والإبعاد والسلاح والعسكريون سجال ريفي المشنوق بين "العميل" و"التافه"... ونجاح يوم مقاطعة الخلوي
- الشرق: عون في زيارة تاريخية الى السعودية اليوم
- الانوار: لبنان يعلق اهمية كبيرة على زيارة عون الى السعودية
- المستقبل: مجلس الوزراء في السرايا الأربعاء وعلى جدول أعماله استكمال مراسيم النفط عون في السعودية: إعادة وصل ما انقطع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)