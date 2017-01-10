تغييرات قيادية في حزب الله بين النفي والتأكيد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات كثيرة عن تغييرات كبيرة على المستويات القيادية في حزب الله طوال الاسبوعين الماضيين.

ومن هذه الروايات إبعاد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، لكن مصادر الحزب نفت ذلك لكنها اعترفت بمناقلات على مستوى القيادات العسكرية وهذا من الامور الطبيعية.

وفي المعلومات المتداولة ان مسؤول الحزب عن البقاع محمد ياغي سيتسلم منصب الشيخ نبيل قاووق نائبا لرئيس المجلسي التنفيذي للحزب، ويصبح قاووق مسؤولا لجهاز الأمن الوقائي في الحزب، وبالتالي ان ما يحصل هو ملء للفراغات في الداخل وفي سورية.

ويقول الاعلامي علي حجازي، القريب من الحزب، ان هناك من ينصح الحزب بأن يخرج الآن منتصرا من سورية حتى لا يخرج لاحقا بما يشبه الهزيمة، مؤكدا ان هذا الكلام لا اساس له.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية