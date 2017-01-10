- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
- لا نحتاج الى شهادة محقق الـ”سي أي ايه” جون نيكسون لكي يؤكد لنا ان العراق والمنطقة سيكونان افضل لو بقي صدام في السلطة.. ويشرفني انني تلقيت خمس رسائل منه كانت بياناته الاولى لإعلان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي
- انفجرت بين ريفي والمشنوق.. التحالف مع الرئيس ميقاتي غير ممكن!
- مروان شربل: المطلوب إنشاء مصرف سيادي لإدارة وتوظيف إيرادات النفط
- قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يغطي الفاسدين!
- الرياض.. أولى محطات عون الخارجية.. والاستقبال في القصر الملكي اليوم
- أول قرارات الحكومة لا يشبه البيان الوزاري
- تغييرات قيادية في حزب الله بين النفي والتأكيد
- ميقاتي للحريري: ما الذي تغير حتى بات استبدال أحد المدراء بغاية السهولة؟
- عن رقصة القفز السريع... للعونيين
- رجل دين مسيحي عراقي يحذر من المد الإسلامي بأستراليا
- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- في سيدني.. شقة محترقة بـ 1.4 مليون دولار
- بالفيديو: مقدمة برامج شهيرة إرتدت فستان بلا ملابس داخلية أظهر ما تحته .. كيف كان ردها !؟
- أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟
- الأسد يقول إن الحكومة السورية مستعدة "للتفاوض حول كل شيء"
- فورين بوليسي: عشرة صراعات عليك متابعتها في عام 2017
- جنبلاط يسعّر الحرب على النسبية ويهاجم «ممثل العلوج»
- الحريري الرابع
- عودة السلطة إلى «صِباها»
- ريفي يستأنف معركته مع «المستقبل»... ولا يجرؤ على مهاجمة الحريري
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017
- الكتائب ــ سوريا: لقاء عابر؟
- القوات للكتائب: كلّ واحد يعرف حجمو
- الديار: تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة تراجع "فيتو" 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة
انفجرت بين ريفي والمشنوق.. التحالف مع الرئيس ميقاتي غير ممكن!
الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، ومنذ عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة استنادا الى تسوية سياسية عارضها، يلتزم هدنة سياسية ـ إعلامية مع الحريري بناء على تمن أو طلب سعودي كما قيل، أو لأن ريفي يقوم بمراجعة عامة لحساباته تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.
ولكن ريفي خرج عن صمته ليشن هجوما عنيفا على وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وهذا الهجوم بدا ردا مباشرا على توقيف المسؤول في مكتبه المؤهل في قوى الأمن الداخلي عمر بحر.
الخطاب غير المسبوق الذي تجاوز كل الخطوط الحمر كان خلال استقباله الوفود الشعبية في مكتبه التي جاءت تتضامن معه، وجاء في كلمته ما يأتي «حاول أحدهم أن يهول على أشرف ريفي، نقول ذراع ريفي لا تلوى فليتحملوا مسؤولية دم أشرف ريفي، أحملها عندئذ لوزير الداخلية.
نعم أنت المسؤول عن حياتنا. نعلم مدى سعيك لكسب رضى حزب الله.
لقد كنت من فريقنا ولم تعد من هذا الفريق، إنك مشبوه مشبوه مشبوه..». وأضاف «نحن نرسم علامات استفهام كبرى حول خياراتك السياسية لأنك فاسد ومشبوه، وأنا مسؤول عن كلامي أنك رمز للفساد ورمز للعمالة في هذا الوطن».
وتابع كلامه «أقول للجميع ان وزير الداخلية لا يمثلنا ولا يمثل طرابلس ولدينا ملفات أنا كنت أعمل فيها ولكن أنا أعمل سياسة ولا أعمل في الفضائح».
وقال «من عذب السجناء الإسلاميين في سجن رومية عذابا ممنهجا ولم تكن مصادفة فقط لا غير وكان هو وزير الداخلية الذي كان يبغي رضى حزب الله. ومن سلم بلدة الطفيل لحزب الله؟ سيتحمل المسؤولية التاريخية».
الوزير نهاد المشنوق آثر عدم الرد على ريفي وترك الأمر لمديرية قوى الأمن الداخلي التي أصدرت بيانا أوضحت فيه أن المؤهل في الخدمة الفعلية عمر البحر، وهو أحد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ أمن الوزير السابق واللواء المتقاعد أشرف ريفي، قد تقدم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي إطار روتيني تم استدعاؤه للتحقيق معه مسلكيا بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر جديد حسب الأصول المتبعة، خصوصا أن جواز سفره القديم مازال صالحا.
وخلال التحقيق أقر بأنه ناشط سياسي وفاعل لصالح ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم الى المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين أكبر حشد من المناصرين.
لكن الصفحة الرسمية على الفيسبوك للوزير المشنوق عادت ونشرت حديثا نبويا عن الرويبضة والتدخل في الشأن العام، وهو ما لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
الوزير ريفي كان باشر تحركا شعبيا ـ سياسيا في طرابلس توطئة لإعلان تياره السياسي، والتقى قبل أيام مع رجال الدين المسلمين وشرح ثوابته السياسية ومرتكزاتها وأهمها مواجهة ما أطلق عليه «الهيمنة الايرانية» وهيمنة حزبها في لبنان حزب الله، وأنه انطلاقا من هذه الثوابت سيمد اليد للقيادات الطرابلسية والشمالية التي تتلاقى معه في هذا الخيار الذي لن يتراجع عنه مهما كان الأمر.
وحسب مصادر متابعة أن اللواء ريفي بدأ يتخذ قرارات وما يتوجب قبيل إعلان تياره السياسي الذي سيجذب إليه حالات شعبية معترضة على سياسة الرئيس الحريري، وأن شعار مواجهة الهيمنة الإيرانية وحزب الله هو الشعار الذي يلاقي قبولا في بيئته، وبدأ يطرح في هذه الأوساط ان الحكومة الحريرية الحالية هي حكومة حزب الله، وأن الرئيس الحريري قدم تنازلات غير مقبولة وليست متوازنة كرمى حصوله على كرسي الرئاسة الثالثة.
أحد المشايخ سأل ريفي قائلا له: إنك تتحدث عن انفتاحك على مكونات وقيادات طرابلس كافة، فهل يشمل هذا الانفتاح تيار العزم؟ (تيار الرئيس نجيب ميقاتي)، فأجاب: دون شك حتى تيار العزم ليس من مانع يمنعني اللقاء به.
لا شيء يمنع من التحالف مع الرئيس ميقاتي ـ حسب أوساط ريفي ـ ففي السياسة كل شيء ممكن، فكيف حين يكون القاسم المشترك خصما لدودا لكليهما؟ ولكن أوساط الرئيس ميقاتي تستبعد التحالف مع اللواء ريفي لأنه لا وجه شبه بين الرجلين في السياسة اللبنانية الداخلية والخارجية باستثناء الموقف المعارض للحكومة الحريرية، وهذا ليس بكاف كي يجمع بين الرجلين.
ثانيا ان الرئيس ميقاتي يرى نفسه في موقع القوة الشعبية التي يستطيع أن ينطلق منها كي يخوض معركته الانتخابية وحيدا ولا حاجة له لحلف قد يخسره شرائح شعـبية في أحياء المدينة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- انفجرت بين ريفي والمشنوق.. التحالف مع الرئيس ميقاتي غير ممكن!
- مروان شربل: المطلوب إنشاء مصرف سيادي لإدارة وتوظيف إيرادات النفط
- قانون الإثراء غير المشروع في لبنان يغطي الفاسدين!
- الرياض.. أولى محطات عون الخارجية.. والاستقبال في القصر الملكي اليوم
- أول قرارات الحكومة لا يشبه البيان الوزاري
- تغييرات قيادية في حزب الله بين النفي والتأكيد
- ميقاتي للحريري: ما الذي تغير حتى بات استبدال أحد المدراء بغاية السهولة؟
- جنبلاط يسعّر الحرب على النسبية ويهاجم «ممثل العلوج»
- ريفي يستأنف معركته مع «المستقبل»... ولا يجرؤ على مهاجمة الحريري
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)