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الرئيس ميقاتي عرض العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 89
قيّم هذا المقال/الخبر:
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان إيمانويل بون في مكتبه وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
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