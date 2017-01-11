- الدور العراقي لأميركا تُحدِّده سياسة ترامب
- بين روسيا التي تسحب قواتها وبقاء "حزب الله" استبعاد الحل السوري بالرهان على المفاوضات؟
- الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان
- صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السعودية
- القمة السعودية - اللبنانية تعيد حرارة العلاقات
- انفتاح لبناني على السعودية وخجل سعودي بالمساعدة
- مانشيت:قمّة لبنانيّة سعوديّة واعدة.. والشبكات الإرهابية تتهاوى تباعاً
- لبنان ينفضُ نارَ العزلة!
- توقعات الأبراج ليوم January 11, 2017
- وفاة ثعلب طهران المحاصر
- يوسف باقٍ... ويخالف القانون!
- «مؤسسة الحريري» تصرف معظم موظفيها
- الجرّاح يناقض «المستقبل» ويقرّ بأهمية «الألياف»
- موظّفو الصحيفة: معركة انتزاع الحقوق
- أزمة «النهار» آل تويني يأكلون الحصرم!
- عن الكاتب الآفل والوزير الغافل ... والاعلام النظيف
- عملية الرمح الذهب
- تحديات الصحافة مهنية وادارية وأخلاقية
- إنتخابات 2017: طوائف تحت السيطرة!
- هل اتّفقوا على إلغاء المستقلّين؟
- زيارة السعودية وما بعدها
- مسؤوليات ما بعد نجاح الزيارة الرئاسية
- وزير السياحة يحمل معه نجاحاته في الإعلام إلى السياحة
- مغامرة بلباو أمام غضب برشلونة
- تشييع رفسنجاني يتحوّل لهتافات ضد روسيا وسفارتها
الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان
قراءات تشير إلى أن السؤال عن الفساد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة هي جزء منه.
ترافق تشكيل الحكومة اللبنانية بصيغتها التي حرصت على ضم كل الأطراف مع طموحات محاربة الفساد والحد من المحسوبيات، وحرص جل الأطراف المشاركين فيها على تصويرها بوصفها حكومة القضاء على الفساد.
وتؤكد بعض المصادر أن قدرة الحكومة على محاربة هذه الآفة محدودة للغاية، لأن صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي قامت على أساسها تتطلب إجماعا على كل القضايا المطروحة، ما من شأنه أن يعرقل الحلول في موضوع الفساد نظرا لتوزع المسؤولية عنه على الأطراف المشاركة في الحكومة.
ولطالما عمد الفرقاء اللبنانيون إلى التراشق بالاتهامات بالفساد في لحظات الاشتباك والتراجع عنها في لحظات التوافق.
وتبدو أوساط أخرى أكثر تفاؤلا حيث ترى أن الحكومة قد تكون قادرة على حل بعض القضايا المرتبطة بالفساد، ولكنها لا تملك القدرة على ملامسة الفساد المرتبط بقضايا سياسية كبرى.
ويمكن للحكومة أن تقدم صيغا تطويرية في آليات عمل الوزارات تحد منه، ولكن القضاء عليه غير ممكن، لأنه يتطلب إعادة إنتاج كاملة للنظام اللبناني، وتغيير الطبقة السياسية الحالية، وهذا طموح مستحيل في هذه المرحلة.
وتشير قراءات مغايرة إلى أن السؤال عن الفساد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة هي جزء منه.
تاليا فإن السؤال حول قدرتها على محاربته ينطلق من مقدمات خاطئة تفترض أن هناك فسادا مجهول النسب، يقع على عاتق الحكومة محاربته، في حين أن الأمور على العكس من ذلك حيث أن الفساد واضح المعالم، وعلاقة الجهات الممثلة في الحكومة به مباشرة.
ويؤكد النائب عن كتلة المستقبل النيابية، أمين وهبي، أن “ملفات الفساد لا يمكن معالجتها إلا بتعديل صلاحيات أجهزة الرقابة، وتعديل صلاحيات القضاء، وتنفيذ سياسة الثواب والعقاب”.
ويشير إلى أن موضوع محاربة هذه الآفة في لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال “حكومات فيها أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وحين تكون كل تلاوين القوى التي ينتمي إليها النواب في البرلمان اللبناني ممثلة في حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية فإنه من الصعب أن يقوم المجلس النيابي بدوره الرقابي بل سيبقى مشلولا بنسبة كبيرة”.
ويضيف “البلد يمر بظروف صعبة للغاية وطالما لا يزال السلاح الخارج عن الشرعية موجودا فإن ما يمكن القيام به لا يتعدى الحدود الدنيا من معالجة االفساد في المؤسسات”.
ويرى النائب عن القوات اللبنانية، أنطوان زهرا، أن ما يمكن أن يبعث قدرا من الاطمئنان بالنسبة إلى موضوع مكافحة الفساد يكمن في “مكننة الإدارة التي دعا إليها رئيس الحكومة سعد الحريري. ولكن لا يمكن الاتكال على النوايا لأن معظم الأطراف لم تدخل وجوها جديدة على الحكومة، وبقيت وجوه كثيرة تذكر الناس بالفساد”.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان
- صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السعودية
- القمة السعودية - اللبنانية تعيد حرارة العلاقات
- انفتاح لبناني على السعودية وخجل سعودي بالمساعدة
- مانشيت:قمّة لبنانيّة سعوديّة واعدة.. والشبكات الإرهابية تتهاوى تباعاً
- يوسف باقٍ... ويخالف القانون!
- «مؤسسة الحريري» تصرف معظم موظفيها
- الجرّاح يناقض «المستقبل» ويقرّ بأهمية «الألياف»
- موظّفو الصحيفة: معركة انتزاع الحقوق
- عن الكاتب الآفل والوزير الغافل ... والاعلام النظيف
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)